Azcón pide sentido común para aprobar los Presupuestos y advierte: «No me aferraré al poder como Sánchez»

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha marcado distancias con Pedro Sánchez al asegurar este miércoles que, a diferencia del presidente del Gobierno, él no se aferrará «al poder pase lo que pase». La advertencia llega en un momento crucial: la negociación de los Presupuestos de 2026 para la Comunidad Autónoma.

«Yo no soy Pedro Sánchez», ha sentenciado Azcón ante los medios de comunicación, en una declaración que evidencia el contraste entre la gestión autonómica del Partido Popular y la deriva del Gobierno socialista en Madrid. El presidente aragonés ha sido contundente: si no consigue aprobar las cuentas por segundo año consecutivo, la convocatoria de elecciones autonómicas será «la posibilidad más seria».

Las palabras de Azcón resuenan con especial fuerza en un contexto en el que Pedro Sánchez lleva meses gobernando sin Presupuestos Generales del Estado, apoyándose en una mayoría parlamentaria fragmentado que incluye a independentistas y formaciones minoritarias. «Las administraciones tenemos la obligación de aprobar los presupuestos», ha subrayado Azcón, reclamando «sensatez y sentido común» a todas las fuerzas políticas.

El presidente autonómico ha recordado que en las elecciones de 2023 se conformó «una mayoría política» que permitió el cambio de gobierno y la aprobación del presupuesto de 2024, una mayoría que «puede volver a aprobar un presupuesto ahora».

Pese a la advertencia electoral, Azcón ha transmitido optimismo sobre la situación económica de la Comunidad Autónoma, destacando las importantes inversiones empresariales anunciadas recientemente. «Aragón vive un momento histórico», ha afirmado, poniendo en valor el clima de «extraordinaria ilusión y optimismo» que se respira en la región.

El presidente ha insistido en que sus esfuerzos estarán volcados en conseguir «un buen presupuesto para Aragón que mejore los servicios públicos» y permita aprovechar el momento favorable que atraviesa la Comunidad. «Podemos ponernos de acuerdo si pensamos en Aragón», ha señalado, tendiendo la mano a una negociación que exigirá gestos por todas las partes.