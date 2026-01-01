La Guardia Civil halla el cuerpo sin vida del montañero atrapado en Urdiceto (Huesca)

La Guardia Civil de Montaña ha confirmado este jueves el hallazgo del cuerpo sin vida del montañero que quedó sepultado por un alud este miércoles en la zona de Urdiceto, en el valle pirenaico de Bielsa (Huesca). El hombre practicaba raquetas cuando fue sorprendido por el desprendimiento de nieve sobre las 20:00 horas.

Especialistas del GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña) han sido los encargados de localizar el cadáver tras un intenso operativo de búsqueda en el que participaron varios agentes con perros de rescate, según ha informado el Gobierno de Aragón.

Un compañero del fallecido logró descender hasta el refugio de Urdiceto para dar la voz de alarma al 112 Aragón, lo que permitió activar inmediatamente el dispositivo de emergencia.

Esta nueva tragedia se suma al fatal alud registrado el pasado lunes en la zona del Balneario de Panticosa, también en el Pirineo oscense, que se cobró la vida de tres personas y dejó un herido. El suceso tuvo lugar al mediodía en las inmediaciones del Pico Tablato, a más de 2.500 metros de altitud.

Entre los fallecidos se encontraba el pediatra Jorge García Dihinx, destinado en el Hospital San Jorge de Huesca, su pareja Natalia Ramón y un tercer montañero cuya identidad no ha trascendido. Todos ellos eran, según palabras del presidente de Aragón, Jorge Azcón, «expertos montañeros».

García Dihinx, además de pediatra, era un reconocido creador de contenido de montaña en redes sociales y en su blog, donde compartía su pasión por la montaña y los deportes de nieve. El bloguero era muy conocido entre los aficionados al montañismo por su web lameteoqueviene, un portal de consulta sobre las condiciones meteorológicas para programar salidas por montaña. Su perfil de Instagram, donde compartía su amor por el deporte y la alimentación sana, cuenta con 371.000 seguidores y 1948 publicaciones.

El área donde se produjo el alud del lunes es una zona frecuentada por montañeros y esquiadores fuera de pista durante la temporada invernal. Las víctimas se encontraban practicando actividad de montaña cuando fueron sorprendidas por el desprendimiento.