Dos montañeros muertos y uno herido grave por un alud en la zona del balneario de Panticosa (Huesca)

Un alud de nieve registrado este lunes en la zona del Balneario de Panticosa, en el Pirineo aragonés, ha dejado al menos cuatro muertos y un herido grave, tras quedar atrapados por la avalancha, según han informado fuentes de la Guardia Civil. El suceso ha tenido lugar alrededor del mediodía, lo que ha obligado a activar un importante dispositivo de emergencia para localizar y rescatar a los afectados.

El desprendimiento de nieve se ha producido en un área de alta montaña, en las inmediaciones del Pico Tablato, a una altitud superior a los 2.500 metros, una zona frecuentada por montañeros y esquiadores fuera de pista durante el invierno. Las primeras informaciones apuntan a que las personas atrapadas se encontraban practicando actividad en la montaña cuando fueron sorprendidas por el alud.

Tras recibir el aviso, se ha movilizado un operativo compuesto por efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, especialistas en este tipo de emergencias, así como servicios sanitarios del 061 y apoyo aéreo, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Las labores de búsqueda y rescate se están viendo dificultadas por la acumulación de nieve, el terreno abrupto y la inestabilidad del manto nivoso, factores que obligan a extremar las precauciones para garantizar la seguridad tanto de los atrapados como de los equipos de emergencia.

Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha publicado un mensaje en su perfil de X en el que asegura estar «conmocionado» por la avalancha de Panticosa y ha señalado que ha cancelado toda su agenda política.

Conmocionado por las noticias que llegan del trágico accidente de montaña en Panticosa.

Cancelo mi agenda para acudir a la localidad pirenaica. — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) December 29, 2025

El suceso se produce en un contexto de riesgo elevado de aludes en el Pirineo aragonés tras las intensas nevadas de los últimos días, combinadas con viento fuerte y cambios bruscos de temperatura. Por el momento, la Guardia Civil no ha facilitado más detalles sobre la identidad de los afectados ni sobre el desenlace del rescate.