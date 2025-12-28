Olas de frío y nieve a partir de este día: el aviso de Meteored sobre lo que llega a España en enero que no te va a gustar

Meteored sabe lo que llega a España en enero que no te va a gustar nada de nada, estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede ser clave en estas próximas jornadas. Será mejor que nos empecemos a preparar para un marcado cambio de tendencia que puede cambiarlo todo. Con la mirada puesta a una situación que puede ser esencial que tengamos por delante. Un giro radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración en estos días en los que el tiempo empieza a cobrar un especial protagonismo.

A partir de este día tendremos olas de frío y nieve

Las olas de frío y la nieve pueden acabar convirtiéndose en los protagonistas de este inicio de temporada que puede estar marcada por unos registros que pueden hacer historia. En estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará de forma regular.

Tal y como nos explican los expertos de Meteored: «El mes de diciembre se va a despedir con ambiente frío para la época en casi toda España, debido a la persistencia de un bloqueo en latitudes altas que está favoreciendo que las masas de aire frías y las bajas presiones desfilen sobre nuestra geografía. En los últimos días se han acumulado más de 100-200 l/m² en puntos de Cataluña y la Comunidad Valenciana, mientras que las principales cordilleras peninsulares cuentan con una buena capa de nieve. Todo parece indicar que enero comenzará con un chorro polar que seguirá presentando importantes ondulaciones, favoreciendo la formación de nuevos bloqueos anticiclónicos en el Atlántico norte o en Centroeuropa, lo que podría traer nuevos episodios de inestabilidad a España. Antes de analizar las tendencias, recordaremos algunos datos climáticos del primer mes del año».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Climatológicamente, enero es el mes más frío del año en España, con una temperatura media en el conjunto del país que ronda los 8,4 ºC, aunque con grandes diferencias: de las temperaturas heladoras de la alta montaña pasamos a los valores primaverales de algunas zonas de Canarias. Eso sí, es un mes pródigo en grandes nevadas, destacando la producida por Filomena en tiempos recientes. En enero, los valores medios suelen ser ligeramente más bajos que en diciembre, diferencia que se nota más en el extremo sur peninsular. Es habitual que por la noche se produzcan heladas en muchas zonas del interior y en las montañas. Las temperaturas máximas más suaves de la Península se concentran en la costa mediterránea y en el sur de Andalucía, con una media que ronda los 18 ºC».

Las lluvias pueden seguir siendo protagonistas: «En el primer mes del año suelen predominar las calmas anticiclónicas o la circulación zonal, aunque en los últimos años no han faltado grandes temporales. Suele ser uno de los períodos más secos del año en bastantes zonas de la mitad este, mientras que es uno de los tres meses más húmedos en el Cantábrico oriental, sur de Andalucía y en ciertos sectores de Canarias. La precipitación media mensual supera los 150 l/m² en el sector de Grazalema, oeste de Galicia, puntos de la Cordillera Cantábrica y en el Cantábrico oriental, mientras que pasan de los 100 en áreas montañosas de la vertiente atlántica. En cambio, en algunas comarcas del interior de la mitad este el promedio de enero es inferior a los 30 l/m²».