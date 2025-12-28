Llega un temporal a España y tu fin de año está en peligro: la AEMET manda un aviso importante

La AEMET manda un aviso importante ante un nuevo temporal que llega a España, tu fin de año está en peligro. Será mejor que nos empecemos a preparar para la última celebración del año que llega con una amenaza que ya hemos empezado a visualizar. Hemos tenido que ver como la Navidad y las fiestas que van con ella se han teñido de un tono del todo inesperado, con la mirada puesta a unos cambios que pueden marcar el inicio de un duro invierno.

Este temporal que nos ha afectado estos días no ha sido nada con lo que está a punto de llegar. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que quizás tenemos que ver llegar un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Son días de ver llegar unos cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. De un destacado cambio de tendencia que podremos ver una de las noches más importantes del año, de una forma que quizás nadie hubiera ni imaginado.

La AEMET manda un aviso importante

Un aviso importante puede acabar llegando en estos días en los que realmente todo puede acabar siendo posible, en estos días en los que realmente todo puede ser posible. Es momento de apostar claramente por algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará algunos elementos que pueden ser claves.

Estaremos pendientes de algunos fenómenos que son propios de esta época del año y que, sin duda alguna, tendremos que empezar a visualizar de una forma que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. El invierno parece que estará de lo más importante en estos días en los que el tiempo cobra protagonismo.

Son los momentos de más movilidad del año, tenemos por delante algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en este momento. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que realmente todo puede ser posible. Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo lo que nos hará incluso cambiar de planes.

Llega una noche mágica del año que parece que puede darnos algunos detalles destacados que hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en consideración en estos días que tenemos por delante.

Tu fin de año puede estar en peligro con este temporal que llega a España

España se prepara para un fin de año que puede hacernos quedar en casa, si tenemos en cuenta lo que está a punto de llegar. Un nuevo temporal que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días de fiestas que tenemos por delante y nos quedan por ver.

Hasta ahora hemos tenido un importante temporal, en estos días en los que la AEMET nos dará más de una sorpresa en esta previsión del tiempo: «Un sistema de bajas presiones situado al suroeste de la Península dejará un día marcado por la inestabilidad en la mayor parte del territorio, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en la mitad sur, tercio este, Ebro, Ceuta y Melilla. Los mayores acumulados se esperan en el extremo sureste peninsular y en litorales y prelitorales mediterráneos, con probabilidad de ser las precipitaciones fuertes y persistentes, incluso localmente muy fuertes en Murcia y principalmente en Valencia y Andalucía mediterránea. Ocasionalmente irán acompañadas por tormenta. Tiempo estable en el Cantábrico y cuadrante noroeste, con cielos poco nubosos en general salvo nubosidad baja matinal en la meseta Norte y montañas donde podría darse alguna llovizna. Intervalos nubosos en Baleares con posibles chubascos ocasionales, más probables en Pitiusas. Nevará en las sierras del sureste, sin descartar otros entornos de montaña, a una cota en torno a 1400/1700 metros. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos y probables lluvias débiles y dispersas. Bancos de niebla matutinos y vespertinos en los principales entornos de montaña y zonas de interior del este peninsular. Predominarán los ascensos térmicos en la Península, exceptuando en el cuadrante sureste para las máximas y el nordeste para las mínimas donde lo harán los descensos. Los aumentos serán más acusados para las mínimas, llegando a localmente notables en la meseta Sur. En Baleares, máximas en aumento y mínimas con pocos cambios. Tampoco se prevén cambios térmicos en Canarias. Heladas débiles en zonas de montaña, localmente moderadas en las del norte, y pudiendo afectar a puntos del interior de Galicia y de la meseta Norte».

Siguiendo con la misma previsión: «Probables precipitaciones fuertes y persistentes en Alborán, Murcia y Comunidad Valenciana, pudiendo alcanzar intensidades localmente muy fuertes. Aumento localmente notable de las temperaturas mínimas en la meseta Sur. Soplará viento de componente este en la Península y Baleares, en general flojo en interior y moderado en el este de la meseta Sur y en litorales, con posibles intervalos fuertes en los del Cantábrico. En Canarias, viento moderado de componente oeste rolando a norte flojo».