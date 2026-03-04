“OVO” trae a Madrid el universo más colorido de Cirque du Soleil

El regreso de Cirque du Soleil a Madrid siempre genera expectación, pero “OVO” tiene algo distinto. No parte de una gran historia épica ni de un personaje reconocible. La inspiración está en algo mucho más pequeño: el mundo de los insectos. Y, sin embargo, lo que sucede sobre el escenario es cualquier cosa menos diminuto.

La propuesta arranca con una comunidad que vive su rutina hasta que aparece un huevo inesperado. Ese detalle desencadena encuentros, miradas y movimientos que articulan el espectáculo sin necesidad de una sola palabra. Aquí la narrativa se sostiene en el cuerpo y en la música.

Un ritmo que apenas da respiro

Desde el primer número, la sensación es que todo está en marcha. Los artistas entran y salen, se cruzan, vuelan, rebotan. Hay camas elásticas que lanzan a los intérpretes al aire, estructuras que permiten equilibrios imposibles y coreografías que exigen una coordinación casi milimétrica.

No es solo una sucesión de acrobacias. El montaje mantiene un hilo conductor que conecta los números y construye un universo propio. El espectador no asiste a actos aislados, sino a un conjunto que fluye.

Color, detalle y precisión

El vestuario juega un papel decisivo. Cada traje está pensado para sugerir insectos sin caer en lo literal. Escarabajos, mariposas o grillos aparecen reinterpretados con un punto fantástico. La escenografía, por su parte, envuelve la acción en un entorno que recuerda a la naturaleza, pero filtrado por la imaginación.

Como ocurre en otras producciones de Cirque du Soleil, la técnica es evidente, pero no se exhibe como fin en sí misma. Lo que se busca es que el público se deje llevar por el conjunto.

Una experiencia compartida

“OVO” encaja en la tradición de espectáculos pensados para públicos diversos. No exige conocimientos previos ni referencias concretas. Basta con sentarse y observar. La ausencia de diálogo facilita que cada espectador construya su propia interpretación.

Con la venta de entradas ya activa, Madrid suma a su programación una producción que ha recorrido escenarios internacionales y que mantiene intacta su capacidad de sorpresa. Durante sus funciones, el escenario se convertirá en un microcosmos lleno de movimiento donde lo pequeño adquiere proporciones inesperadas.

En esa transformación reside buena parte del atractivo de “OVO”: recordar que, incluso en un mundo diminuto, puede caber un espectáculo de gran formato.

Para seguir descubriendo planes que hacer por Madrid haz click aquí.