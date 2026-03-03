ARCOmadrid 2026: el futuro del arte contemporáneo se cita en IFEMA

Madrid vuelve a situarse en el epicentro de la creación visual con la llegada de ARCOmadrid 2026. Del 4 al 8 de marzo, los pabellones de IFEMA MADRID se transformarán en una metrópolis efímera para albergar la 45ª edición de una feria que ha sabido envejecer con la agilidad de quien siempre mira hacia adelante. Esta nueva convocatoria no es una más; es el testimonio de cuatro décadas y media de evolución, consolidándose como el puente definitivo entre las escenas europeas y el vigoroso mercado latinoamericano.

Con un despliegue que alcanza las 211 galerías procedentes de 30 países, la capital española se reivindica como un nodo logístico y emocional para el coleccionismo internacional. La organización ha apostado por una selección de proyectos donde la calidad prima sobre la cantidad, permitiendo que voces consolidadas convivan con las propuestas más arriesgadas de la vanguardia emergente.

Un equilibrio entre lo local y lo global

La arquitectura de esta edición se sostiene sobre un Programa General sólido, compuesto por 175 galerías. En él, la presencia nacional representa un 34% de la oferta, un dato que subraya la madurez del sistema artístico español. Nombres imprescindibles como Elba Benítez, Elvira González, Alarcón Criado o Helga de Alvear comparten espacio con proyectos que ganan terreno desde diversos puntos de la geografía española, como Cibrián, Nordés o ProjecteSD.

Sin embargo, es en su vertiente internacional donde ARCOmadrid despliega su mayor fuerza, con un 66% de participación extranjera. De este porcentaje, la huella latinoamericana sigue siendo el rasgo distintivo de la feria: más del 31% de las galerías internacionales provienen de 11 países de América Latina, con una participación especialmente notable de Brasil y Argentina. Este vínculo histórico, lejos de estancarse, se renueva con incorporaciones y regresos de pesos pesados como Luisa Strina, Ruth Benzacar o Fortes D’Aloia & Gabriel.

ARCO2045: imaginar el mañana desde el presente

Uno de los grandes atractivos de este año es la sección comisariada «ARCO2045: el futuro, por ahora». Bajo la dirección de José Luis Blondet y Magali Arriola, este espacio invita a los visitantes a un ejercicio de prospección estética. No se trata de una mirada de ciencia ficción, sino de un análisis de los lenguajes tentativos que están empezando a configurar los nuevos horizontes del arte.

En esta sección, 17 galerías presentarán obras que desafían las narrativas convencionales. Proyectos de firmas como Pace Gallery, con Paulina Olowska, o Mor Charpentier, con Sylvie Selig, se entrelazan con la visión de artistas como June Crespo en CarrerasMugica. Es una apuesta por la reflexión profunda en un entorno de mercado que a menudo peca de acelerado.

El descubrimiento y la identidad latina

Para aquellos que buscan frescura y riesgo, la sección «Opening. Nuevas galerías» sigue siendo el lugar de peregrinaje obligado. Comisariada por Rafa Barber y Anissa Touati, este espacio reúne a 19 galerías con menos de ocho años de trayectoria. Es aquí donde se detectan las tendencias que definirán la próxima década, con nombres como 4710 Gallery o Spiritvessel debutando en el certamen.

Por su parte, la sección «Perfiles | Arte Latinoamericano», liderada por José Esparza Chong Cuy, apuesta por el formato de «solo show». Doce artistas, entre los que destacan Gabriel Branco o Paloma Contreras, ofrecen una visión íntima y profunda de sus contextos de origen, permitiendo al coleccionista un acercamiento mucho más pausado y analítico a la obra de arte.

El motor del mercado: coleccionistas y premios

Una feria de arte es, ante todo, un ecosistema económico. Para engrasar este motor, ARCOmadrid 2026 ha movilizado a cerca de 400 coleccionistas y 200 profesionales de 40 países. La presencia de patronos y miembros de instituciones de prestigio como el Centre Pompidou, la Tate Americas Foundation o el Meadows Museum confirma el prestigio global de la cita madrileña.

El programa de adquisiciones también muestra un músculo envidiable. Instituciones como el Museo Reina Sofía, la Comunidad de Madrid y diversas fundaciones privadas ya han confirmado su intención de compra. Además, la entrega de galardones como el Premio Lexus al Mejor Stand o el histórico Premio Juana de Aizpuru —que este año ha recaído en la galería Elvira González— añaden un componente de reconocimiento al esfuerzo curatorial de los galeristas.

Espacios para el diálogo y la arquitectura

Más allá de los cuadros y las instalaciones, ARCO es un lugar de pensamiento. El Foro de esta edición abordará temas cruciales como el futuro de las instituciones y el coleccionismo joven. Mención especial merece la presentación del libro «El nombre del mundo es agua», una publicación que cierra un ciclo de tres años de investigación sobre la sostenibilidad y la resistencia creativa a través de los ecosistemas líquidos.

En cuanto al diseño del espacio, Pedro Pitarch ha proyectado una «metrópolis efímera» que huye del blanco aséptico de los pabellones para integrar materiales que dialogan con el entorno ferial. Todo ello se complementa con áreas de descanso y gastronomía diseñadas por estudios de vanguardia como Manuel Bouzas + salazarsequeromedina, asegurando que la experiencia del visitante sea tan estimulante en lo visual como confortable en lo humano.

Con esta 45ª edición, ARCOmadrid no solo celebra su pasado, sino que se posiciona con firmeza hacia un 2045 donde el arte seguirá siendo la herramienta fundamental para entender un mundo en constante transformación.

Otra exposición en la semana del arte en Madrid, a parte de ARCOmadrid, es Hybrid Art Fair 2026. Te dejamos aquí toda la información.