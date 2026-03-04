Cinco restaurantes donde comer por menos de 20 euros en Madrid

Comer fuera en Madrid sin mirar la cuenta con miedo todavía es posible. No hace falta recurrir a cadenas ni conformarse con algo rápido de paso. En distintos barrios de la ciudad hay restaurantes y tabernas donde, por menos de 20 euros, se puede disfrutar de un menú completo o compartir varias raciones sin quedarse con hambre.

Aquí van cinco direcciones donde el precio no está reñido con la calidad.

La Sanabresa

En el centro, cerca de Antón Martín, La Sanabresa es de esos restaurantes que siempre están llenos a la hora de comer. Su menú del día ronda los 15 euros y ofrece platos de cocina tradicional, de los que recuerdan a casa.

Puede tocar lentejas, salmón a la plancha o estofado de ternera, según el día. No hay artificios, pero sí raciones generosas y postre incluido. Es una opción clara si se busca comer bien sin complicarse.

Takos Al Pastor

En pleno centro, Takos Al Pastor se ha convertido en un clásico para quienes quieren algo rápido y barato. Los tacos cuestan poco más de un euro, así que con diez o doce se puede montar una comida completa por bastante menos de 20 euros.

El local suele estar animado, casi siempre con cola, pero el servicio es ágil. Es una alternativa económica para una comida informal en zona turística.

El Tigre

En Chueca, El Tigre funciona con una fórmula conocida: pides una bebida y llegan tapas abundantes a la mesa. Con un par de rondas es fácil cenar sin superar el presupuesto.

No es de los restaurantes para una velada tranquila, pero sí para algo desenfadado entre amigos, con raciones que incluyen tortilla, croquetas o patatas.

Casa Macareno

En Malasaña, Casa Macareno mezcla ambiente castizo con carta tradicional. Si se comparten platos, es posible mantenerse por debajo de los 20 euros por persona.

Ensaladilla, huevos rotos o callos forman parte de una propuesta reconocible, en un espacio cuidado pero sin precios desorbitados.

La Musa

Con varios locales en la ciudad, La Musa ofrece una carta amplia y pensada para compartir. Si se eligen bien las raciones o se opta por una hamburguesa acompañada, la cuenta puede ajustarse al límite marcado.

Es una opción versátil para comida o cena, con un punto creativo pero accesible.

Madrid tiene fama de cara, pero no todo lo es. Saber dónde sentarse marca la diferencia. Estos cinco lugares demuestran que todavía se puede comer por menos de 20 euros en la capital sin renunciar al sabor ni a una buena sobremesa.

