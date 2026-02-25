Restaurantes donde comer en Madrid por menos de 20 euros

Madrid puede ser cara. Eso es así. Pero también es verdad que, si se busca un poco, aparecen sitios donde se come bien sin que la cuenta dé un susto. No hablamos de menús imposibles ni de promociones puntuales, sino de locales donde, por menos de 20 euros, puedes sentarte, disfrutar y levantarte con la sensación de haber acertado.

Si tu objetivo es comer en Madrid por menos de 20 euros, estas direcciones cumplen con esa promesa sin sacrificar sabor.

Escalope Armando: un plato y listo

Hay restaurantes que giran alrededor de una idea muy clara. En Escalope Armando esa idea es evidente desde el nombre. El escalope es grande, viene acompañado y no necesita demasiada explicación.

Es el tipo de plato que se comparte o que, si vas con hambre, te deja más que satisfecho. La carta no es extensa, pero tampoco lo pretende. Aquí el plan es sencillo: pedir, comer y disfrutar sin mirar el reloj.

Para quienes buscan comer en Madrid por menos de 20 euros con algo contundente y sin complicaciones, esta opción encaja bien.

Hundred Burgers: hamburguesas con cuidado en el detalle

La hamburguesa dejó de ser comida rápida hace tiempo. En Hundred Burgers se nota el trabajo en la carne, el pan y las combinaciones. No hay una lista interminable, pero sí recetas pensadas.

El precio permite pedir una hamburguesa completa con bebida sin superar el límite marcado. Es un plan fácil, que funciona tanto para una comida informal como para una cena rápida entre semana.

Dentro de las opciones para comer en Madrid por menos de 20 euros, esta destaca por mantener un estándar alto sin disparar la cuenta.

Ochentagrados: compartir sin arruinarse

Ochentagrados tiene un concepto claro: platos pensados para el centro de la mesa. Raciones que invitan a probar varias cosas sin comprometer el presupuesto.

Si se elige con cabeza, es posible comer variado y quedarse dentro de los 20 euros por persona. El ambiente suele ser animado y eso también forma parte del atractivo.

Cuando la idea es comer en Madrid por menos de 20 euros en grupo y sin renunciar a probar distintos sabores, este restaurante resulta práctico.

Grosso Napoletano: pizza al estilo clásico

La pizza napolitana tiene algo que nunca falla. En Grosso Napoletano la masa es protagonista y las recetas siguen la línea tradicional italiana.

Una pizza individual con bebida entra dentro del presupuesto sin problema. No hace falta mucho más. Es una comida que cumple, sin excesos y sin sorpresas en la cuenta.

Entre las alternativas para comer en Madrid por menos de 20 euros, esta es una de las más sencillas y fiables.

Sushita: japonés sin exagerar el gasto

Comer sushi no siempre implica gastar demasiado. En Sushita es posible ajustar el pedido y mantenerse dentro del presupuesto si se eligen bien las piezas o los menús disponibles.

La carta es amplia y permite adaptarse según el hambre y el bolsillo. Es una opción interesante cuando apetece algo diferente sin caer en precios elevados.

Para quienes quieren comer en Madrid por menos de 20 euros y salir de la cocina más tradicional, esta alternativa cumple.

Comer bien sin hacer números

Salir a comer no debería convertirse en un ejercicio de cálculo constante. Madrid tiene propuestas para distintos bolsillos y, con un poco de criterio al pedir, el límite de 20 euros no es un obstáculo.

Si el plan es comer en Madrid por menos de 20 euros, estas direcciones demuestran que se puede disfrutar de una buena comida sin que el presupuesto se dispare. A veces no hace falta más que elegir bien.

