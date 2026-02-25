Todo lo que hay detrás de la relación de Anabel Pantoja y David Rodríguez: «Conocí a un joven…»

La vida de Anabel Pantoja atraviesa una etapa de serenidad que contrasta con los años de exposición mediática y altibajos personales que marcaron su trayectoria pública.

A sus 39 años, la creadora de contenido ha logrado construir un equilibrio que abarca tanto su bienestar emocional como su proyección profesional, consolidándose como una figura influyente en la industria digital. Este momento de estabilidad se apoya en decisiones personales orientadas al bienestar, a la selección consciente de su entorno y a la protección de su núcleo familiar.

En el plano laboral, continúa cumpliendo compromisos como influencer con una agenda intensa y rentable, respaldada por una comunidad que supera los dos millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Las marcas siguen confiando en su capacidad de prescripción y en la cercanía que mantiene con su audiencia, elementos que la sitúan entre las creadoras de contenido más solicitadas del momento. Este éxito profesional se desarrolla en paralelo a una vida personal que, lejos del ruido, parece haber encontrado un ritmo propio.

¿Qué hay detrás de su relación?

En su esfera más íntima, Anabel Pantoja mantiene una relación a distancia con David Rodríguez, fisioterapeuta cordobés y padre de su hija Alma. Su historia, lejos de responder a un relato lineal, está marcada por el azar y el reencuentro, tal como la propia influencer ha relatado recientemente con motivo del Día de los Enamorados. En esa publicación, evocaba el momento en que sus caminos volvieron a cruzarse, pese a que nunca imaginó que volvería a verlo.

La declaración, difundida junto a una serie de fotografías de la pareja, reflejaba un vínculo consolidado a través del tiempo y las circunstancias. En su mensaje, la influencer recordaba cómo un viaje cambió el rumbo de su vida y cómo conoció a «un joven fisio cordobés» que acabaría convirtiéndose en una figura esencial en su presente. La publicación no solo evidenciaba la complicidad entre ambos, sino también una forma madura de entender el amor, construida desde la distancia y la confianza.

«Conocí a un joven fisio cordobés que jamás pensé cruzarme más en mi vida», ha escrito en sus redes. De esta forma, ha dejado claro que sus sentimientos siguen siendo los mismos y que se alegra de compartir su vida con el padre de su hija.

La distancia y los rumores

Uno de los rasgos más singulares de la relación entre Anabel Pantoja y David Rodríguez es su carácter a distancia, una circunstancia que, lejos de debilitar el vínculo, parece haberlo reforzado. Ella reside en Canarias, concretamente en Arguineguín, donde vive con su hija, mientras que él desarrolla su labor profesional en Córdoba.

Esta separación geográfica ha dado lugar a una dinámica basada en desplazamientos frecuentes y en la planificación compartida del tiempo en familia. Siempre hay rumores, pero la única verdad es que la pareja no tiene ningún problema en mente.

Ambos han encontrado una fórmula que les permite conciliar sus responsabilidades laborales con su vida personal, alternando viajes para reunirse y evitar largos periodos de separación. Este modelo, que exige organización y compromiso, ha demostrado ser eficaz para mantener la estabilidad emocional de la pareja y garantizar la presencia activa de ambos en la crianza de su hija. Quienes siguen de cerca su evolución destacan la naturalidad con la que han integrado esta forma de convivencia.

Alma, la hija de Anabel Pantoja

La estabilidad de la relación tiene un reflejo directo en el entorno de su hija Alma, fruto de su unión y eje central de sus decisiones. La colaboradora ha subrayado en diversas ocasiones que su prioridad es el bienestar de la menor y que este depende, en gran medida, del equilibrio emocional de sus padres. La armonía entre ambos se traduce en un entorno seguro y afectivo que favorece el desarrollo de la niña.

El orgullo que sienten por la familia que han formado quedó patente en la reciente publicación dedicada a David Rodríguez, que recibió miles de reacciones y mensajes de apoyo. Seguidores y allegados celebraron ver a la influencer en una etapa de plenitud, destacando la solidez de la pareja y la imagen de unidad que proyectan. Este respaldo público refuerza la percepción de que han logrado construir un proyecto común sólido, pese a las dificultades inherentes a su situación.

El único elemento que introduce incertidumbre en este momento de plenitud es la investigación judicial que continúa abierta tras el ingreso hospitalario de su hija en enero de 2025. El procedimiento se inició por un presunto delito de maltrato infantil y, según las últimas informaciones, ha sido prorrogado seis meses por el juzgado encargado del caso con el objetivo de recabar más datos antes de determinar si existen indicios de delito o procede el archivo de la causa.

Esta situación ha supuesto una carga emocional añadida para la pareja, que ha optado por la prudencia y el respeto a los tiempos judiciales. Mientras el proceso sigue su curso, ambos mantienen su rutina y su compromiso con el cuidado de la menor, intentando preservar la normalidad en su entorno familiar. La resolución del caso será determinante para cerrar un capítulo que, pese a no haber alterado su unión, ha introducido una inevitable preocupación en su día a día.