Comunicado de la AEMET por el temporal marítimo que llega a Canarias en horas: «Lluvias fuertes, tormentas…»

Llega a Canarias en horas un temporal marítimo que obliga a activar las alertas, la AEMET avisa de que las lluvias fuertes y tormentas se convertirán en protagonistas. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca en estos días de transformación. La AEMET no duda en avisar de lo que pasará en esta comunidad autónoma.

Canarias se prepara para recibir un golpe de invierno, siendo una de las que disfruta de un buen tiempo casi permanente. En estos días en los que todo puede ser posible, se enfrenta a una serie de detalles que nos trasladarán a lo peor de estas jornadas en las que todo puede ser posible. En este inicio de semana nos enfrentamos a una situación que puede ir cambiando por momentos y que, se puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas en las que todo puede ser posible. El peligro es enorme y la AEMET no duda en lanzar esta alerta.

Llega un temporal marítimo en cuestión de horas

Un nuevo comunicado de la AEMET nos sitúa en unas islas que son famosas por el buen tiempo. Estaremos pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, con algunas peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Estaremos pendientes de un cambio de ciclo que puede convertirse en la antesala de algo más con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar siendo claves. Es hora de saber qué pasar en un lugar de España que ha vivido una tregua que en estas últimas horas. La realidad puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada.

La AEMET no duda en adelantarse a todos y en darnos algunos detalles que sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos golpeará de lleno en estos días en los que esperaríamos encontrarnos de lleno con la primavera, tenemos por delante un importante cambio que puede traernos otra estación en este pequeño paraíso del mundo en el que vivimos. Canarias está en el punto de mira de los expertos por esta previsión del tiempo.

Este es el comunicado de la AEMET ante lo que pasará en las Canarias

Este pequeño paraíso se ha convertido en el objetivo de unos expertos que parece que saben muy bien lo que nos está esperando en estos días en los que tendremos que ver llegar un cambio de tendencia significativo. Parece que el mar golpeará con fuerza este punto del país.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Predominio de los intervalos nubosos, que serán más compactos por la tarde en las vertientes oeste de las islas montañosas, acompañados de probables precipitaciones dispersas y ocasionales, en general débiles o localmente moderadas en forma de chubasco, especialmente en el oeste, sin descartarlas en la vertiente este de las islas más orientales y centrales. Calima ligera en altura, remitiendo de oeste a este durante el día. Temperaturas con pocos cambios en costas, con descensos ligeros en zonas de interior, siendo moderados en el caso de las máximas, especialmente en zonas altas. Viento predominantemente de componente oeste, de inicio flojo y aumentando a moderado durante la mañana en las islas occidentales y por la tarde en las orientales, con algún intervalo de fuerte en cumbres y vertientes sur y norte por la tarde, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes».

Las alertas estarán activadas: «No se descartan rachas localmente muy fuertes de componente W en zonas expuestas de las islas montañosas, especialmente en la zona de El Paso y en las medianías del E de La Palma, así como en las vertientes S de las islas centrales».

Para el resto de España la situación puede ser similar: «Se mantendrá una situación de estabilidad generalizada en la Península y Baleares dominada por las altas presiones, con cielos despejados, salvo intervalos dispersos de nubosidad baja matinal en Galicia, Cantábrico, alto Ebro, Estrecho y puntos del Mediterráneo, y con la entrada de nubes medias y altas en el sudoeste peninsular. En Canarias, el acercamiento de una dana dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos y chubascos ocasionales en las islas montañosas, sin descartar alguna tormenta y algún chubasco localmente fuerte en las islas más occidentales, donde podrán ser en forma de nieve en cumbres. Poco nuboso en las islas más orientales. Probable presencia de polvo en suspensión en Canarias y, al final, en el suroeste peninsular. Las temperaturas máximas ascenderán de forma generalizada en la Península y Baleares, notablemente en regiones del Cantábrico oriental, Sistema Ibérico, este del Sistema Central y Pirineo. Pocos cambios en Canarias, con descensos en zonas altas. Las mínimas ascenderán en los principales entornos de montaña, así como en Galicia, Estrecho y en la mayor parte del tercio oriental peninsular, con ascensos notables en el Pirineo y cumbres del Sistema Central e Ibérico. Descensos en el Ebro, litoral cantábrico, bajo Guadalquivir y Baleares; pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo, también posible localmente en otros entornos de montaña y en la meseta Norte».