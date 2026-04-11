40 centímetros de nieve en España a partir de hoy: alerta por nevadas este fin de semana en estas zonas del país

La alerta por nevadas estará activada este fin de semana en estas zonas del país, llegarán 40 centímetros de nieve en España a partir de hoy mismo. Cuando pensábamos que el fin de semana sería la continuación de una semana cargada de actividad y de buenas sensaciones, con un sol que realmente se ha convertido en algo sorprendente en algunos puntos del país, nada más lejos de la realidad. Lo que nos está esperando es un cambio de tendencia que puede ser esencial en unas jornadas en las que cada detalle cuenta en estos días en los que esperaremos ver sol, nada más lejos de la realidad.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días por los que, tocará ver qué es lo que nos está esperando en un fin de semana en los que algunos puntos del país parecerá que volvemos al invierno. Las temperaturas serán especialmente difíciles de ver llegar.

A partir de hoy podemos tener hasta 40 centímetros de nieve

En pleno mes de abril, la nieve vuelve a España y lo hace de tal forma que tocará empezar a visualizar una situación del todo inesperada. Con unas cifras que realmente ponen los pelos de punta y pueden acabar siendo las que nos darán un motivo para hacer un cambio de planes.

Estas nevadas pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta. En especial cuando estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa que puede ser esencial.

Esas temperaturas que vamos a tener en breve, no llegarán solas, sino que nos acompañarán algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Estaremos a merced de un giro radical en algunos puntos que acabarán siendo esenciales.

Esta masa de aire frío llega acompañada de unas lluvias que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que queríamos ver llegar el sol, lo que nos espera es algo muy diferente. Estas lluvias y nevadas intensas, pueden llegar hasta los 40 centímetros de grosor, algo que puede acabar siendo especialmente complicado.

Alerta por las nevadas este fin de semana en estas zonas del país

En estas zonas del país vamos a tener unas nevadas que nos alejarán de la primavera que tenemos por delante. Nada más lejos de la realidad, con ciertos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará un motivo para cambiar de planes en breve.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «La borrasca fría aislada que ahora mismo transcurre por el noreste del archipiélago canario volvió a dejar, durante la jornada de ayer, importantes acumulados de precipitación en varios puntos del cuadrante suroccidental peninsular, donde se llegaron a superar los 50 l/m2 en algunas localidades de las provincias de Córdoba, Cáceres y Ciudad Real. El viento también sopló con fuerza en La Palma o Santa Cruz de Tenerife, donde registraron rachas que sobrepasaron los 80 km/h. A partir de mañana el escenario a nivel meteorológico cambiará por completo, ya que el modelo europeo prevé que algunas egiones de podrán regresar de forma brusca a un ambiente casi invernal. A pesar de aproximarnos al ecuador de abril, la primavera sigue queriendo mostrar su cara más auténtica. A lo largo de estos días, en el Atlántico se gestará una configuración sinóptica que hará que España tenga que prepararse ante una nueva irrupción polar, todo esto tras unos días con ambiente casi veraniego».

Siguiendo con la misma explicacion de El Tiempo: «Con la descarga fría postfrontal, la cota de nieve bajará de forma notable en la mitad norte peninsular. A partir de la tarde del sábado, se esperan nevadas en cotas situadas en torno a los 700–1000 metros en la cordillera Cantábrica y el norte del Sistema Ibérico. Durante el domingo, estas precipitaciones se irán extendiendo hacia zonas del este de Castilla y León, el sector oriental del Sistema Central, el sur de la Ibérica y los Pirineos, sin descartar que los chubascos puedan ocasionar descensos puntuales en la cota de nieve. En cuanto a los espesores de nieve previstos, a lo largo de todo el episodio podrían acumularse de manera algo restringida y en zonas altas hasta 40 cm de nieve en regiones ubicadas en el límite entre el Pirineo navarro y oscense, aunque de manera general se esperan acumulados de más de 10 cm en todo el Pirineo, especialmente en su sector occidental. También podrían sumar cantidades de nieve significativas en Sierra Nevada, donde podrían quedarse cerca de los 30 cm de espesor. Ya en otros puntos del Sistema Ibérico y la Cordillera Cantábrica podrían registrar acumulados de alrededor de 5 – 10 cm de nieve».