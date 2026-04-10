Hoy, 10 de abril de 2026, el cielo se presentará poco nuboso o despejado en toda la provincia de Zaragoza, con algunos intervalos nubosos en el sistema Ibérico por la tarde. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, salvo en Cinco Villas, donde se prevé un leve descenso de las mínimas. El viento será flojo y variable, tendiendo a sureste por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y calor intenso

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 31 grados y la sensación térmica podría alcanzar los 31, haciendo que el calor se sienta más intenso a medida que avanza el día. A primera hora, el viento soplará suave, pero por la tarde, se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable sujetar bien los sombreros.

Ya por la tarde, el sol se asomará con más fuerza, iluminando la ciudad hasta que se esconda tras el horizonte a las 20:38. La humedad, que se mantendrá en niveles moderados, hará que el ambiente sea un poco más pesado, pero nada que impida disfrutar de un paseo al aire libre. Con un cielo que se mantendrá mayormente nublado, la jornada promete ser un buen momento para disfrutar de la calidez del verano zaragozano sin preocuparse por la lluvia.

Calatayud: cielo nublado y viento fuerte

Las primeras luces del día en Calatayud traen consigo un aire fresco y una sensación de inestabilidad que anticipa un tiempo cambiante. El cielo, cubierto de nubes grises, promete un día marcado por el viento del noreste, que soplará con fuerza, creando un ambiente dinámico y algo inquietante.

A medida que avanza la jornada, la temperatura oscilará entre los 8 y los 30 grados, con una sensación térmica que podría alcanzar los 29. Aunque la mañana se presenta tranquila, la tarde-noche podría traer lluvias con un 5% de probabilidad y rachas de viento que superarán los 30 km/h. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse, ya que la humedad puede resultar agobiante.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 27 grados. Aunque se prevé un leve viento del noreste a unos 5 km/h, no hay indicios de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y templado.

Es un momento ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al aire libre. La tranquilidad del ambiente invita a realizar actividades cotidianas con calma, aprovechando la suavidad de la temperatura y la ausencia de inclemencias.