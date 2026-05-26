La producción balear recupera los concursos de la televisión autonómica IB3 tras años de externalización

La televisión pública balear ha dado un giro en su política audiovisual desde la llegada de Pep Codony a la dirección del ente. La recuperación de los concursos de IB3 para productoras de Baleares se ha convertido en uno de los principales ejemplos de una estrategia que apuesta por fortalecer la industria audiovisual balear y devolver protagonismo a las empresas del archipiélago.

La Asociación de Productoras Audiovisuales de las Islas Baleares (APAIB) anunció en Palma que los concursos de la cadena autonómica volverán a estar gestionados por compañías baleares, poniendo fin a años de externalización hacia productoras de fuera de la comunidad. El sector llevaba tiempo denunciando esta práctica por el impacto económico que generaba sobre la industria local.

Según datos de la patronal, las adjudicaciones externas llegaron a absorber hasta el 25 % del presupuesto anual destinado a producción propia de IB3. Para APAIB, el cambio impulsado por la actual dirección supone un paso decisivo para recuperar el espíritu fundacional de la radiotelevisión pública balear.

La asociación considera que la nueva línea estratégica impulsada ya está teniendo efectos visibles sobre el tejido audiovisual de las islas. Las productoras destacan que mantener la producción audiovisual en Baleares permite generar empleo, consolidar equipos técnicos y creativos locales y garantizar contenidos más vinculados con la realidad social, cultural y lingüística del archipiélago.

Desde el sector audiovisual se interpreta esta decisión como una señal clara de que IB3 apuesta por la producción local y ha comenzado a situar nuevamente a la industria balear en el centro de su modelo de producción. La recuperación de formatos gestionados por empresas isleñas también es vista como una medida para fortalecer la identidad propia de la cadena autonómica.

Pese a valorar positivamente el cambio de rumbo en la política audiovisual de IB3, APAIB mantiene su preocupación por la situación presupuestaria del ente público. La organización considera que sería muy positivo aumentar la partida anual para producción propia en IB3.

Aun así, el sector confía en que la nueva etapa abierta bajo la dirección de Pep Codony consolide definitivamente un modelo basado en la producción local en IB3 y permita reforzar el papel de la cadena autonómica como motor cultural y audiovisual de Baleares.