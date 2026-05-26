Los padres baleares pierden la paciencia: al menos siete menores expulsados de casa por su familia en un año

Seis de cada diez casos de menores desaparecidos atendidos en Baleares por la Fundación Anar estuvieron relacionados con fugas o intentos de fuga. Según recoge el informe anual de la entidad, de los 28 casos registrados en Baleares, 17 estuvieron vinculados a fugas o ideación de fuga, lo que representa el 60,7% del total.

Por su parte, siete casos correspondieron a menores expulsados de su domicilio, un 25% del total, mientras que cuatro estuvieron relacionados con sustracciones parentales, el 14,3%.

La Fundación no registró en Baleares consultas vinculadas con secuestros, menores migrantes no acompañados ni pérdidas o accidentes. En total, la organización recibió en Baleares 39 consultas sobre menores desaparecidos, que representaron el 1,1% del total nacional.

En 2025, la Fundación atendió en toda España un total de 3.391 llamadas y chats relacionados con menores desaparecidos a través de sus diferentes líneas de ayuda. Estas consultas dieron lugar a 1.278 casos, un 9,1% más que el año anterior.

Las fugas o intentos de fuga constituyeron también el principal motivo de consulta a nivel nacional, con 794 casos atendidos, el 62,1% del total. Le siguieron los casos relacionados con menores expulsados del hogar, con 285 casos, un 22,3% del total.

Precisamente, dos menores han sido noticia en las últimas horas. Dos ‘matones’ de 13 y 14 años desatan una violenta paliza a un hombre al que dejaron gravemente herido. La tranquilidad de una mañana de sábado en Palma saltó por los aires en cuestión de segundos. Lo que parecía una jornada normal acabó convirtiéndose en una escena de auténtico pánico después de que dos menores de 13 y 14 años protagonizaran una salvaje agresión contra un hombre de 46 años en plena vía pública y a la vista de numerosos vecinos.

El violento episodio ocurrió alrededor de las 12:30 horas en la calle Concordia de Palma, una zona habitualmente tranquila de la capital balear. Según relataron varios testigos, la víctima caminaba sola cuando fue sorprendida por detrás por los dos adolescentes, que presuntamente actuaron con la intención de cometer un robo con violencia.