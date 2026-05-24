Dos ‘matones’ de 13 y 14 años desatan una violenta paliza a un hombre al que dejaron gravemente herido. La tranquilidad de una mañana de sábado en Palma saltó por los aires en cuestión de segundos. Lo que parecía una jornada normal acabó convirtiéndose en una escena de auténtico pánico después de que dos menores de 13 y 14 años protagonizaran una salvaje agresión contra un hombre de 46 años en plena vía pública y a la vista de numerosos vecinos.

El violento episodio ocurrió alrededor de las 12:30 horas en la calle Concordia de Palma, una zona habitualmente tranquila de la capital balear. Según relataron varios testigos, la víctima caminaba sola cuando fue sorprendida por detrás por los dos adolescentes, que presuntamente actuaron con la intención de cometer un robo con violencia.

Sin previo aviso, comenzaron a golpearle brutalmente. Los menores lanzaron puñetazos y patadas de manera incontrolada hasta hacer caer al hombre al suelo. Pero la pesadilla no terminó ahí. Una vez indefensa sobre el asfalto, la víctima siguió recibiendo golpes mientras intentaba protegerse desesperadamente.

Los ‘matones’, lejos de detenerse, continuaron atacándole con absoluta violencia, sembrando el horror entre quienes presenciaban la escena desde sus viviendas. La víctima consiguió levantarse en un intento desesperado por escapar y salvar la vida, pero apenas pudo recorrer unos metros antes de ser alcanzada de nuevo por los menores.

Los adolescentes volvieron a tirarle al suelo y continuaron propinándole una brutal paliza ante los gritos de auxilio del hombre. La escena generó momentos de auténtica tensión entre los vecinos del barrio, que comenzaron a asomarse rápidamente a ventanas y balcones al escuchar los gritos. La presión vecinal fue clave para frenar la agresión. Numerosos residentes increparon a los menores y les exigieron que dejaran de golpear a la víctima. Finalmente, los agresores huyeron a la carrera por las calles cercanas al verse descubiertos.

El hombre quedó gravemente herido sobre la calzada. Como consecuencia de la agresión sufrió la fractura de una muñeca y de una rodilla, lesiones de enorme gravedad que obligarán a la víctima a pasar por quirófano en los próximos días. La víctima acabó ingresada en un hospital.

Tras recibir el aviso de emergencia, varias patrullas de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) de la Policía Local de Palma se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos. Gracias a la descripción aportada por los testigos y a la colaboración de un ciudadano que decidió perseguir a los sospechosos, los agentes lograron localizar a los menores pocos minutos después en las inmediaciones de la calle Eusebio Estada y la calle Balmes.

Los dos adolescentes fueron detenidos y posteriormente detenidos como presuntos autores de un delito de lesiones y tentativa de robo. Según fuentes policiales, el menor de 13 años quedó bajo custodia de su madre, mientras que el de 14 años fue puesto a disposición de la Policía Nacional. Una vez más se demuestra que las leyes vigentes en España son un escándalo que protege a ‘matones’ adolescentes castigando a su vez a víctimas inocentes.

La brutalidad del ataque ha provocado una enorme conmoción entre los vecinos de Palma, muchos de los cuales aseguran no haber visto nunca una agresión tan violenta protagonizada por personas tan jóvenes. Algunos residentes describieron la escena como «salvaje, inhumana y terrorífica».

Este nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el aumento de la violencia juvenil en Palma y la creciente preocupación ciudadana por la inseguridad en determinados barrios de la capital balear. Mientras la investigación continúa abierta, la imagen de un hombre indefenso siendo golpeado brutalmente por dos menores en plena calle ha dejado una profunda huella entre quienes presenciaron el espeluznante suceso.

Lo peor de todo es que uno de los implicados ya se vio inmerso de lleno en el apuñalamiento de un hombre en Polígono de Levante hace unas semanas. La Fiscalía de Menores, una vez más, está en el punto de mira por su pasividad y medidas irrisorias.