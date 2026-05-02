Sangrienta agresión en Palma: un joven de 25 años apuñalado por un grupo de menores en plena calle

Escenas de auténtico pánico, nerviosismo y tensión. Un joven sudamerican de aproximadamente 25 años resultó herido de gravedad este pasado viernes por la tarde tras ser apuñalado por un grupo de menores en Palma. El suceso tuvo lugar alrededor de las 18:30 horas en la calle Valparaíso, ubicada en el polígono de Levante de Palma, donde se vivieron momentos de auténtico descontrol en plena vía pública.

Según fuentes cercanas a la investigación a las que ha tenido acceso OKBALEARES, la agresión se produjo durante una pelea en la calle en la que participaron varios adolescentes, todos ellos provistos de armas blancas. En el transcurso del altercado, la víctima recibió una puñalada grave en la zona glútea, lo que provocó una abundante pérdida de sangre. El rastro quedó visible a lo largo de varios metros, desde las inmediaciones de un bar hasta el lugar donde el herido terminó apoyándose sobre un coche estacionado.

Testigos presenciales señalan que, minutos antes del incidente, el joven había entrado en un establecimiento cercano donde pidió una consumisión, marchándose sin pagar. Su comportamiento era errático y podría encontrarse bajo los efectos de las drogas, lo que habría contribuido a desencadenar la posterior confrontación. El sudamericano se encontraba totalmente fuera de sí y le costaba articular palabra.

Las circunstancias exactas que originaron la pelea aún no han sido aclaradas. No obstante, las primeras hipótesis apuntan a una discusión previa con menores que derivó en un episodio de violencia grupal. La posible superioridad numérica y el uso de armas blancas habrían agravado la situación. Los presuntos agresores son gente del barrio y portaban cuchillos y navajas, todo ello, a pesar de que son adolescentes.

Rápidamente, varias ambulancias del SAMU-061 acudieron al lugar del suceso y agentes de la Policía Nacional han asumido la investigación para esclarecer lo ocurrido. Por el momento, no se ha confirmado si hay detenidos. El herido fue atendido por los servicios de emergencia in situ y no se teme por su vida Afortunadamente, las lesiones que presentaba eran superficiales y no afectaron a ningún órgano vital. Este suceso ha generado inquietud entre vecinos y comerciantes, que reclaman mayor seguridad en Palma y presencia policial para evitar nuevos episodios de violencia urbana.