Marius Borg, hijo de Mette-Marit, condenado a cuatro años de cárcel por violación

Marius Borg (29), hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha sido condenado, este lunes, 15 de junio, a cuatro años de cárcel por dos delitos de violación cometidos contra dos mujeres anónimas, además de por una agresión a su ex novia, Nora Haukland. Al mismo tiempo, la sentencia también le obliga a pagar una indemnización de 640.000 coronas (casi 60.000 euros) como compensación a las víctimas. Según han informado los medios noruegos, Borg no estuvo presente en la sala durante la lectura del veredicto, aunque siguió la sesión judicial por videoconferencia. Su equipo explicó que la razón fue únicamente su estado de salud, ya que hace tan solo unos días salió a la luz que tuvo que estar ingresado en el hospital. Por ahora, los motivos siguen sin conocerse.

Cabe destacar que Marius Borg se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 2 de febrero—justo un día antes de que diera comienzo el juicio— por saltarse la prohibición de visitar a una de las víctimas. A lo largo de estos meses, y en varias ocasiones, Borg ha pedido cumplir la preventiva desde su casa, llegando a apelar la enfermedad pulmonar por la que atraviesa su madre. Sin embargo, la Justicia no se lo ha concedido en ninguna de las opciones para evitar el riesgo de que vuelva a delinquir. «No cree que la enfermedad de la madre reduzca el riesgo de restablecimiento del contacto con las víctimas, con el riesgo de nuevos delitos que existe», consta en el fallo del tribunal. Al mismo tiempo, Marius no ha tenido problema en contar cómo está viviendo su día a día en prisión. «Estoy en régimen de aislamiento, con muy poco contacto humano. Recibo dos o tres visitas semanales, pero aparte de las de los guardias, la interacción humana es mínima. Las visitas duran solo una hora. Es muy difícil no ver a nadie durante tanto tiempo», comentó ante la corte el pasado 6 de mayo.

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En un principio, la Fiscalía solicitó para él siete años y siete meses de prisión por los delitos de violaciones, conducta sexual vejatoria, agresiones, amenazas, infracción grave de la ley de narcóticos, daños, alteración del orden público y de tráfico. Finalmente, la defensa del joven ha conseguido que le absuelvan de las acusaciones más graves, aceptando una pena menor. El juez ha explicado que la sentencia ha sido unánime y ha señalado cuáles han sido las pruebas en las que se han basado para su veredicto, como los vídeos de los encuentros sexuales grabados por él mismo o varios mensajes electrónicos.

🔴 | El tribunal de Oslo ha condenado a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, a cuatro años de prisión por varios delitos, entre ellos agresiones sexuales. La sentencia podría ser recurrida. Empieza una semana complicada para la Familia Real. pic.twitter.com/uQvjWrnEG6 — Javier López (@Javi99) June 15, 2026

Sin duda, esta sentencia ha vuelto a poner en el foco mediático a la Casa Real de Noruega. Y es que la estrecha vinculación que mantiene el condenado con la monarquía del país ha hecho que su caso genere una enorme repercusión desde el principio.