Mazazo definitivo para Marius Borg: la Fiscalía dinamita su salida de prisión en el peor momento de Mette-Marit

La familia real noruega atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años. En el centro de la polémica se encuentra Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit, cuya situación judicial continúa agravándose mientras la salud de su madre se deteriora de forma preocupante. Aunque recientemente el Tribunal de Distrito de Oslo había autorizado su puesta en libertad provisional, la Fiscalía noruega reaccionó de inmediato presentando un recurso de apelación que ha frenado su salida de prisión. Como consecuencia, Marius permanecerá bajo custodia preventiva hasta que una instancia superior tome una decisión definitiva.

La solicitud de libertad presentada por la defensa de Marius estaba estrechamente relacionada con el delicado estado de salud de su madre. Mette-Marit, esposa del príncipe heredero Haakon de Noruega, padece fibrosis pulmonar crónica desde 2018, una enfermedad que ha empeorado considerablemente en los últimos meses. La gravedad de su situación ha llevado a los especialistas del Hospital del Reino de Oslo a incluirla oficialmente en la lista de espera para un trasplante de pulmón, una medida que confirma el avance de la enfermedad y la necesidad urgente de una intervención médica.

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Ante esta circunstancia, los abogados de Marius argumentaron que el joven debía poder reunirse con su familia durante este momento tan complicado. El tribunal valoró positivamente esta petición y consideró que la situación familiar excepcional justificaba su liberación. Además, el juez tuvo en cuenta otros factores, como el hecho de que Marius se ha mantenido alejado del consumo de drogas durante su estancia en prisión y que el riesgo de reincidencia, aunque existente, parecía actualmente reducido. Sin embargo, la Fiscalía no comparte esta valoración. Considera que todavía existen razones suficientes para mantener la prisión preventiva y ha recurrido la decisión judicial. Esta maniobra ha paralizado automáticamente la orden de excarcelación, dejando el futuro inmediato de Marius en manos del Tribunal de Apelación. Hasta que dicho organismo se pronuncie, el hijo de Mette-Marit seguirá encarcelado.

La situación judicial de Marius Borg es especialmente delicada debido a la gravedad de las acusaciones que pesan sobre él. El joven de 29 años está acusado de cerca de 40 delitos, entre ellos diez relacionados con presuntas violaciones y agresiones sexuales contra varias exparejas. El juicio ha generado una enorme atención mediática tanto dentro como fuera de Noruega, convirtiéndose en uno de los escándalos más importantes que ha afectado a la familia real en las últimas décadas.

Además de las acusaciones penales, en las últimas semanas han surgido nuevas controversias. Una de las abogadas que representa a las presuntas víctimas denunció públicamente que una de sus clientas estaría sufriendo una fuerte presión psicológica por parte de personas cercanas al entorno de Marius. Según la letrada, existirían intentos para que la víctima retirara la orden de alejamiento que mantiene contra él. Estas declaraciones han generado una gran preocupación y podrían influir en el desarrollo del proceso judicial.

La lectura de la sentencia de Marius Borg está prevista para el próximo 15 de junio. Hasta entonces, la incertidumbre seguirá marcando el día a día de una familia que afronta simultáneamente una grave crisis sanitaria y uno de los mayores escándalos judiciales de la historia reciente de la monarquía noruega. La decisión que adopte el Tribunal de Apelación en los próximos días será clave para determinar si Marius puede reunirse con su madre antes de que esta afronte el complejo proceso de trasplante o si deberá continuar en prisión mientras espera el desenlace definitivo de su caso.