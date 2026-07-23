Tráiler de ‘Clayface’: el terror invade el cine de superhéroes con la historia de origen del villano más grotesco de Batman

Tras fracasos severos como el de Supergirl, quizás la supervivencia del cine de superhéroes pasa por ofrecer giros estimulantes a los clichés que durante años han imperado en la lucrativa temática de Hollywood. El ejemplo de esa alternativa pasa por títulos como Clayface, la historia de origen de uno de los villanos más grotescos del universo de Batman que escribe Mike Flanagan, uno de los autores clave del terror contemporáneo y que dirige James Watkins, cocreador de McMafia y director del estimulante remake No hables con extraños (2024). Ahora, la producción de Warner Bros. y DC acaba de lanzar un nuevo adelanto promocional no apto para estómagos sensibles.

Por primera vez y al igual que sucedió con Joker (2019), el filme de Watkins sitúa a otro antagonista del Caballero Oscuro en el centro del relato, marcando la transformación del actor Matt Hagen (Tom Rhys Harries) al monstruo de arcilla desfigurado y completamente despersonalizado. La expectación con el proyecto es máxima y responde a la idea inicial del productor ejecutivo de DC, James Gunn, sobre utilizar como excusa algunas de las propiedades intelectuales del género para explorar otro tipo de narrativas. Porque aunque Clayface no sea un personaje demasiado conocido para el público masivo, Gunn tuvo claro desde el primer momento la idea de dar luz verde al libreto de Flanagan, el cineasta responsable de series como La maldición de Hill House (2018) y de películas como La vida de Chuck (2024) o Doctor Sueño (2019).

El nuevo tráiler de ‘Clayface’: un body horror profundamente perturbador

La trama nos pone en la piel de Matt Hagen, un actor de Gotham que logra el estrellato en Hollywood, pero cuya carrera e imagen quedan destruidas por culpa de un mafioso local. Abandonado a su suerte y sin ser ya ese rostro bello que llamaba la atención de los estudios, Hagen se somete a una cirugía experimental que le devuelve momentáneamente su belleza. Sin embargo, el compuesto químico utilizado altera de forma irreversible su cordura y su percepción de la realidad, viéndose arrastrado a una espiral de venganza inevitable.

El material promocional destaca por mostrar efectos viscerales y situaciones que recuerdan al cine de monstruos otrora de los grandes majors. ¿Quién podrá detener a Clayface en una película en la que no aparecerá Batman? Producida por Matt Reeves, director de The Batman (2022), desconocemos si el filme conectará de algún modo con alguna otra cinta o serie de DC.

El reparto secundario de la película se completa con Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella, Eddie Marsan, Nancy Carroll, Tanya Moodie y Sonita Henry, entre otros.

¿Cuándo se estrena en cines?

Clayface se estrenará en una ventana de exhibición estratégica para su género. Llegará a los cines el 23 de octubre, pocos días antes de la festividad de Halloween. Con un presupuesto de 40 millones de dólares y una clasificación R, la cinta reduce el riesgo de generar una inversión inflada, por lo que podría recuperar rápidamente su coste a las pocas semanas de su irrupción en el patio de butacas.