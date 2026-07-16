‘The Batman 2’ vuelve a retrasarse: no veremos el regreso del Caballero Oscuro hasta 2028

Parece mentira, pero la Batseñal vuelve a apagarse de nuevo: The Batman 2 llegará a los cines en 2028. Durante el último año, el director creativo de DC, James Gunn, ha pedido calma sobre el desarrollo de la secuela, argumentando que es habitual ver cómo algunas de las mejores continuaciones de la historia del celuloide se demoran más de la cuenta. Sin embargo, entre la primera y la segunda va a existir una diferencia temporal de seis años. Es decir, desde The Batman (2022) a su seguimiento narrativo, Robert Pattinson habrá estrenado siete largometrajes. Entre otros, la inminente La Odisea y Dune: Parte tres. No obstante, ¿cuál es el motivo detrás de la excesiva latencia entre los dos largometrajes del justiciero de Gotham? ¿Podría sufrir algún tipo de nuevo aplazamiento?

Para entender el hartazgo de los fans con el enésimo retraso, tan sólo debemos repasar el historial de la producción del filme. The Batman 2 iba a estrenarse originalmente en octubre de 2025, teniendo su primer punto y aparte por las huelgas de guionistas y actores que obligaron a retrasarlo todo exactamente 12 meses. El siguiente aplazamiento supuso otro salto anual, hasta octubre del 2027. Aunque el motivo en esta ocasión tuvo que ver con los problemas del director Matt Reeves para afinar un guion que no convencía del todo a Gunn.

Ahora, Warner Bros. ha trasladado finalmente la proyección al 2028 y la culpa la tiene la próxima cinta del cineasta J.J. Abrams: The Great Beyond.

‘The Batman 2’ se marcha al 2028 por culpa de ‘The Great Beyond’

La producción de The Batman 2 comenzó a principios del presente año y fuentes del estudio le han explicado a IndieWire que el movimiento le permitirá a Reeves trabajar con calma todo el proceso de postproducción. Para calmar a las masas (sin éxito aparente), el cineasta mostró un breve adelanto en el que podemos ver al superhéroe de Pattinson permanecer hierático bajo la lluvia, con la fantástica banda sonora de Michael Giacchino de fondo.

You are not crazy. 😊🦇 https://t.co/gIuj5bf50h — Matt Reeves (@mattreevesLA) July 15, 2026

El cambio de fecha de Warner supone una enorme muestra de confianza para The Great Beyond, la primera película de ciencia ficción original de Abrams en más de una década. Ese espacio en el calendario le asegura dos semanas de tranquilidad en IMAX, sin que la cercanía de The Batman 2 pueda autoboicotear al estudio. Pero es que además, así se libra de competir cara a cara con Godzilla Minus Zero y la nueva precuela de Los Juegos del Hambre.

¿Quién aparece en ‘The Batman 2’?

Por supuesto, The Batman 2 recupera a Pattinson como Batman, a Jeffrey Wright como el comisario Gordon y a Andy Serkis en el papel de Alfred. Se sabe también que Colin Farrell tendrá un papel residual como el Pingüino y que la continuación ha fichado a dos estrellas de Marvel: Scarlett Johansson y Sebastian Stan.

The Batman 2 llegará a los cines el 18 de febrero de 2028.