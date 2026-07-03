¿Este es el nuevo Batman de James Gunn? El actor británico del que nadie hablaba… hasta ahora

El DCU (Detective Comics Universe) de James Gunn no pasa por su mejor momento. La reciente compra de Warner Bros. por parte de Paramount Pictures podría alterar los planes de futuro de este nuevo cosmos narrativo superheroico y, por si la fusión corporativa no supusiese ya suficiente incertidumbre, el fracaso de Supergirl en la taquilla internacional tampoco sirve de ayuda para garantizar un futuro placentero para la presente cocción de las próximas películas y series de la compañía. Sin embargo, Gunn sabe que esto es una carrera de fondo y por eso, sigue trabajando sin descanso en la secuela de Superman y en la elección del que será el siguiente Batman. Ahora, los rumores apuntan a un desconocido actor británico: Tom Britney.

Mientras Robert Pattinson continúa siendo el Caballero Oscuro fuera de este universo cinematográfico, la conexión de cintas del DCU precisa de encontrar más pronto que tarde a su propio Bruce Wayne. Primero surgieron rumores de que este podría ser Jensen Ackles, luego los informes y la comunidad fan fantasearon con una idea de casting que incluyese a la estrella de Reacher (2022), Alan Ritchson. Por el momento no hay nada confirmado y ni siquiera Gunn– acostumbrado a desmentir publicaciones falsas vía redes sociales –ha salido a la palestra para negar la posibilidad de que Britney sea el próximo justiciero de Gotham. Pero, ¿quién es realmente este intérprete de 35 años de facciones marcadas, ojos claros y aire juvenil?

Tom Britney podría ser el próximo Batman

Hasta hoy, Tom Britney todavía no ha tenido un gran papel protagónico en su carrera. Aunque este 2026, todavía tiene pendiente el estreno de Black Box: Vuelo 298, un thriller de terror dirigido por Steven Quale, responsable de Destino final 5 (2011).

El joven actor ha aparecido en producciones relevantes con roles secundarios. Estuvo presente en Greyhound: Enemigos bajo el mar (2020) de Apple y en el producto viral de Netflix, De vuelta a la acción (2025). En 2026 ha compartido pantalla con J.K. Simmons en la serie The Westies y también estuvo en el elenco de la reciente Fall 2: Deadpoint. Es precisamente ese anonimato comercial lo que lo coloca en una buena posición para no canibalizar el perfil del superhéroe creado por Bob Kane y Bill Finger.

La noticia de la candidatura de Britney fue lanzada primero en el pódcast del analista de cine John Campea, quien reveló que fuentes muy cercanas le habrían asegurado que la elección del nuevo Batman ya estaba establecida.

Primero, intentó ser Superman

Tom Britney no es ningún extraño para DC y Warner. Antes de ser contemplado para el papel de Batman, el actor fue uno de los tres finalistas del casting de Superman (2025), cuyo rol terminó asumiendo David Corenswet.

En principio, Britney debutaría como el guardián nocturno de Gotham en The Brave and the Bold. La cinta llegará a los cines en 2028 y partirá del material escrito por Grant Morrison.