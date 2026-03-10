Alan Ritchson alimenta las expectativas con la cuarta temporada de ‘Reacher’: «Es la mejor que hemos hecho»

Es una de las series más vistas de Prime Video y su regreso promete elevar su condición de reina de la acción dentro de la pequeña pantalla. Ahora, la cuarta temporada de Reacher parece más cerca que nunca tras las palabras de un Alan Ritchson que ha confirmado su fecha de estreno para el presente 2026, aunque desde Amazon todavía no han confirmado las palabras del actor protagonista con una cruz en su calendario estratégico de lanzamientos. Pero ¿de qué tratará la nueva aventura del personaje creado por el novelista Lee Child? Por el momento sabemos por su estrella que esta es «la mejor» tanda de capítulos que han realizado.

Desde la finalización del rodaje, los fans no han dejado de especula sobre cuándo podríamos ver la cuarta temporada de Reacher. Salvo sorpresa o patinazo del héroe de acción, sabemos al menos que el seguimiento no se retrasará hasta el próximo año y eso podría juntar la nueva ración de peleas, persecuciones e investigaciones del exmilitar con el spin-off, Neagley, el cual se filmó antes de los últimos episodios de la serie principal. Actualmente, Ritchson se encuentra en medio de la promoción de Máquina de guerra, el thriller de ciencia ficción que el estadounidense estrenó la semana pasada en Netflix y por supuesto, en sus entrevistas todos los medios le preguntan por la serie insignia que le ha granjeado una carrera de gran futuro comercial en Hollywood.

¿Qué sabemos de la cuarta temporada de ‘Reacher’?

Reacher es un caramelo para cualquier major que explote su licencia creativa en el audiovisual ¿El motivo principal? La extensión enorme y constante de su material primigenio. La saga tiene 30 libros publicado y el próximo 20 de octubre se lanzará la novela número 31. Las primeras 24 fueron escritas en exclusiva por Child, pero desde la 25, el autor lleva colaborando con su hermano, Andrew Child, quien se prevé que tomará el relevo literario del primero. Es decir, es más probable que la serie se termine cancelando por cansancio del público o por la necesidad de cambiar al actor que por falta de páginas que adaptar. Por el momento, Reacher no ha llevado ningún orden cronológico correlativo a la publicación de los libros:

Temporada 1: adapta Zona peligrosa (primer libro)

(primer libro) Temporada 2: versiona Mala suerte (undécimo libro)

(undécimo libro) Temporada 3: trata de plasmar el argumento de El inductor (séptimo libro)

La cuarta temporada de Reacher adaptará Mañana no estás y según cuenta Ritchson, nunca hemos visto tanta acción concentrada en ocho episodios. Un comentario que ya es decir, sobre todo viniendo de una serie como esta. En declaraciones recientes a ScreenRant, el intérprete se mostró hasta preocupado por una posible fatiga del espectador al incluir en los próximos capítulos unas 30 secuencias de lucha:

«Rodamos…¡Dios mío! Ni siquiera sé, tío. ¿30? Nunca habíamos rodado tantas peleas. Son muchísimas. Y no es sólo porque sí. Me preocupa la fatiga del público (…) No quiero que nadie se desconecte porque sólo están viendo todas las peleas del mundo en pantalla».

«La mejor temporada»

Sin una fecha oficial cerrada, Ritchson lanzó su exclusiva a Collider, bajo la expectación de que podríamos estar frente a la mejor entrega de todas: «Bueno, terminamos de rodar la cuarta temporada de Reacher. Es, por mucho, la mejor temporada que hemos tenido hasta ahora, así que ya está aquí. Saldrá este año».

Se espera que Ritchson no esté acompañado por casi ningún miembro del reparto coral de anteriores investigaciones, ya que la cuarta ronda de episodios centrará al personaje en un entorno, aliados y enemigos completamente nuevos.