Ha pasado desapercibida pero es la mejor película de Amazon Video: dura casi dos horas y engancha

Entre la cantidad ingente de estrenos en las salas y el streaming, es muy probable que los espectadores de hoy en día no sepan por qué título apostar para una tarde de ‘manta y peli’. Por eso, este fin de semana traemos la mejor película de Amazon Video, con la que no podrás despegarte de la pantalla.

Hablamos de La llegada, una de las apuestas por la ciencia ficción más celebradas de la última década. Con una duración de casi dos horas, este drama protagonizado por Amy Adams y Jeremy Renner supuso el primer saltó del cineasta Denis Villeneuve a un género que desde entonces, demostraría dominar a la perfección con otros títulos como Blade Runner 2049 o Dune, la adaptación de la obra de Frank Herbert que estrenará su segunda parte el próximo 2024. Pero ¿cuál es la historia detrás de La llegada?

‘La llegada’: sinopsis de la mejor película de Amazon Video

La sinopsis oficial de La llegada es la siguiente: “Cuando naves extraterrestres comienzan a llegar a la Tierra, los altos mandos militares piden ayuda a una experta lingüista (Adams) para intentar averiguar si estos seres vienen en son de paz o suponen una amenaza. Poco a poco la mujer intentará aprender a comunicarse con los extraños invasores, para dar con la misteriosa razón de su visita”.

Con una puntuación de 7,4 en Filmaffinity, la unanimidad positiva de la crítica y 8 nominaciones a los premios Oscar de 2016, el título de “mejor película de Amazon Video” es bastante merecido. Y es que aparte de sus dos protagonistas, el elenco se completa con Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Mark o’Brian, Nathaly Thibault, Pat Kiely y Joe Cobden.

Una invasión extraterrestre diferente

Con La llegada, el espectador no debe esperar una cinta de invasión extraterrestre al uso. Su historia y tono, están “en otra galaxia” completamente diferente a producciones como Independence Day, La guerra de los mundos o Ultimátum a la tierra. La cinta es un relato mucho más humanista e introspectivo sobre la relación con el planeta y nuestra especie.

De hecho es en realidad una adaptación del relato corto The Story of Your Life de Ted Chiang, una referencia contemporánea de la ciencia ficción absoluta en la literatura y que ha logrado ganar prestigiosos premios como el Hugo o Nebula. La llegada está disponible en Amazon Prime Video y HBO Max.