Ni ser funcionarios ni trabajar para otros: a esto es a lo que se quieren dedicar los jóvenes de Andalucía en el futuro

En Andalucía, uno de cada tres jóvenes convive con una realidad incómoda y que tiene que ver con el paro juvenil, que sigue siendo de los más altos de España. En el primer trimestre de 2025, la tasa entre los 16 y 24 años alcanzó el 34,4%, muy por encima de la media nacional. Tal vez por ello, el futuro se plantea desde otra perspectiva y cuándo se le pregunta a los adolescentes andaluces qué quieren hacer profesionalmente, la respuesta dominante no es buscar trabajo u opositar, sino la de emprender.

Es decir, que desean poder crear sus propios negocios o empresas. Así lo reflejan las cifras del del XI Informe Young Business Talents, elaborado por ABANCA y Praxis MMT a partir de más de 11.000 encuestas realizadas en toda España. El resultado de dicho informe es que el 30,7% de los jóvenes de entre 15 y 21 años en Andalucía afirma que quiere emprender. Solo un 11,6% se proyecta trabajando por cuenta ajena. El 26,7% optaría por ser funcionario y un 31% todavía no tiene una decisión tomada.

A esto es a lo que se quieren dedicar los jóvenes de Andalucía

Los datos que se han recogido dejan claro que el emprendimiento es para muchos jóvenes de Andalucía, la puerta de entrada al mercado laboral, y cuando se profundiza en los motivos para ello, aparecen tres ideas muy claras: el 36,2% quiere dedicarse a algo que realmente le guste; el 30,2% quiere ser su propio jefe y el 22% busca gestionar su tiempo sin depender de un horario rígido.

Queda claro entonces que se trata menos de una declaración de ambición económica y más de una declaración de control. Parece entonces, que en una comunidad donde el acceso al empleo estable no está garantizado, depender de una empresa ajena se percibe como un riesgo. Pero curiosamente, la ilusión no elimina el realismo. El 77,6% considera que tener éxito emprendiendo es difícil o muy difícil. Es decir, saben que no es sencillo, pero aun así prefieren intentarlo.

Una idea que se repite en el resto de España

En el conjunto de España, montar un negocio también aparece como primera opción (34,5%), por delante del empleo asalariado (12,5%). Cataluña encabeza el impulso emprendedor con un 44,5% de jóvenes que se ven creando empresa en un futuro próximo. En Murcia el porcentaje es del 32,9% y en Castilla-La Mancha del 32,5%.

Según las cifras, Andalucía no lidera la clasificación, pero sí consolida la tendencia. La diferencia está en el contexto. Mientras en comunidades como Madrid o el País Vasco el paro juvenil es sensiblemente menor, en Andalucía la incertidumbre es más visible. Eso cambia el enfoque: emprender no es solo una aspiración, también puede ser una estrategia.

Y si trabajan para otros, pondrán condiciones

El dato más llamativo no es que pocos quieran ser empleados. Es que quienes lo aceptarían exigen tres cosas muy concretas: estabilidad (43,6%), salario alto (40,7%) y buen ambiente laboral (39,3%). Es decir, no hablan de carrera profesional ni de prestigio, sino de certezas. La generación que hoy está en Bachillerato o FP ha crecido escuchando hablar de precariedad, contratos temporales y sueldos ajustados. Con todo ello, parece que la seguridad pesa más que el título del puesto.

Entre el pesimismo general y el optimismo personal

Hay otro contraste interesante y es que el 45,8% de los jóvenes en Andalucía cree que el empleo empeorará en los próximos cinco años. Solo el 23% piensa que mejorará. Sin embargo, el 63,5% confía en encontrar trabajo en menos de un año tras acabar sus estudios. Y cuándo tienen que explicar qué es lo más factible para que se les abran las puertas, no mencionan enchufes ni suerte, sino que en este sentido hablan de ganas de trabajar (59,9%), experiencia (49,4%), idiomas (47,3%) y conocimientos (45,7%). La preparación sigue siendo el argumento central.

Apuestan por la universidad aunque con otra mentalidad

El 62,7% quiere cursar una carrera universitaria y el 16,7% optaría por Formación Profesional por lo que el itinerario académico tradicional continúa siendo mayoritario, aunque la diferencia está en cómo lo entienden. Los jóvenes de ahora reclaman más práctica, más contacto con la realidad empresarial, y también más herramientas que simulen situaciones reales

La movilidad también forma parte del plan. El 61,2% estaría dispuesto a irse a otro país por trabajo. No siempre por dinero, sino que razón principal es vivir una experiencia nueva (39,8%), seguida de un mejor salario (29,8%) y la falta de oportunidades en España (19,5%).

Una generación que quiere decidir

El retrato final no es el de una juventud desencantada ni el de una generación acomodada. Es el de jóvenes que han crecido en un entorno cambiante y que no dan por hecho que el empleo tradicional garantice estabilidad. El 56,5% cree estar mejor preparado que sus padres a su edad. Se sienten capaces, pero también saben que el mercado laboral no es sencillo. Entre opositar, firmar un contrato indefinido o lanzarse por su cuenta, muchos andaluces están inclinándose por una cuarta vía que es la de diseñar su propio camino.