Cielos despejados y vientos moderados en Andalucía según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 13 de marzo de 2026, aunque se esperan intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo occidental y en el área del Estrecho. Las sierras verán nubosidad de evolución diurna, mientras que las temperaturas se mantendrán en ligero ascenso o sin cambios. Los vientos serán flojos y variables, aumentando a moderados de componente oeste al final del día, con un levante moderado en el Estrecho durante la madrugada.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 13 de marzo