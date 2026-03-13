Cielos despejados y vientos moderados en Andalucía según AEMET
Este 13 de marzo de 2026, en buena parte de Andalucía brillará un cielo despejado, aunque el litoral y las sierras verán algunas nubes que danzan con el viento suave.
Cielos poco nubosos o despejados dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 13 de marzo de 2026, aunque se esperan intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo occidental y en el área del Estrecho. Las sierras verán nubosidad de evolución diurna, mientras que las temperaturas se mantendrán en ligero ascenso o sin cambios. Los vientos serán flojos y variables, aumentando a moderados de componente oeste al final del día, con un levante moderado en el Estrecho durante la madrugada.
Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).
Previsión del tiempo en Andalucía hoy 13 de marzo
