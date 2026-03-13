El Ejército español empieza su rearme: se confirma que están renovando la flota y van a llegar 6 aviones A400M

Durante mucho tiempo, hablar de defensa en España ha sido hablar de ajustes, con programas que se acababan aplazando o compras que finalmente no se hacía, con planes también que quedaban en el aire. Sin embargo, y en el contexto de la situación mundial que se vive en la actualidad, la conversación parece que empieza a ser otra. El Ministerio de Defensa ha confirmado que en los próximos cuatro años el Ejército del Aire y del Espacio va a recibir seis nuevos aviones de transporte militar A400M. Y eso, en el tablero estratégico del mundo de ahora, no es un detalle menor.

No se trata de cazas o de fragatas, y tampoco son sistemas de misiles. Pero sin ellos nada se mueve y es algo literal, si tenemos en cuenta que estos aviones suponen un transporte estratégico, es decir, el músculo silencioso de cualquier fuerza armada moderna. Para que nos podamos hacer una idea, es lo que permite llevar tropas a miles de kilómetros en cuestión de horas. Es lo que hace posible desplegar vehículos blindados en un escenario complicado. Son los aviones que sostienen misiones internacionales cuando la urgencia no da margen. De este modo, y con estas seis incorporaciones, España pasará a contar con 20 unidades del Airbus A400M en servicio. La cifra tiene además lectura histórica, ya que debemos recordar que el plan original contemplaba adquirir 27 aparatos, pero los recortes presupuestarios de hace años dejaron la entrada en servicio en 14. Lo que ahora se anuncia no recupera por completo aquella previsión, pero sí corrige parte del freno.

Y lo hace en un momento en el que Europa entera está revisando su postura en materia de defensa. Es más que evidente que el entorno internacional no es el mismo que hace una década y que además la movilidad vuelve a estar en el centro del debate estratégico.

El Ejército español se renueva con 6 aviones A400M

Un ejército puede tener los mejores sistemas de combate del mundo. Pero si no puede trasladarlos con rapidez, pierde capacidad de reacción. Ahí entra el A400M, un avión que fue diseñado para cubrir tanto misiones estratégicas como tácticas.

Este tipo de aviones puede transportar hasta 37 toneladas de carga útil. Eso significa que puede llevar sin problema vehículos blindados, material pesado, helicópteros desmontados o contingentes completos de tropas. Además, puede operar desde pistas cortas o no preparadas, lo que amplía enormemente sus posibilidades en escenarios complejos. No es solo teoría, sino que este tipo de aeronaves se utilizan en despliegues internacionales, evacuaciones, operaciones humanitarias y misiones conjuntas dentro de la OTAN. Son los aviones que permiten que una decisión política se convierta en acción sobre el terreno.

Más margen, más autonomía

Pasar de 14 a 20 unidades operativas supone algo muy concreto ya que se va a poder contar con una mayor disponibilidad, y como no, más rotaciones y más capacidad para asumir varias misiones a la vez sin tensionar la flota. De este modo, y en un escenario de crisis simultáneas, esa diferencia se nota ya que no se trata únicamente de enviar tropas fuera, sino que hablamos de responder ante emergencias, trasladar material crítico o reforzar posiciones en cuestión de horas.

La movilidad aérea es una de las primeras capacidades que se activan cuando surge una crisis internacional. Tener más medios propios reduce la dependencia externa y aumenta la autonomía estratégica.

Industria y empleo detrás del programa

El programa A400M no sólo es una cuestión militar. España participa activamente en su desarrollo y parte del ensamblaje final se realiza en la planta que Airbus tiene en Sevilla. Eso implica empleo altamente cualificado, desarrollo tecnológico y posicionamiento dentro de uno de los mayores programas aeroespaciales europeos. Cada nueva unidad no sólo amplía la flota, también sostiene una cadena industrial que tiene peso propio en el sector aeronáutico. En términos industriales, el A400M es uno de los proyectos más relevantes en los que participa España dentro del ámbito de la defensa.

Un cambio de tendencia

Durante años, el debate sobre las Fuerzas Armadas estuvo marcado por la contención. La confirmación de estas nuevas entregas apunta en otra dirección. No se trata para nada de un gran cambio o de una revolución, pero sí un movimiento claro dentro de un proceso más amplio de modernización.

El rearme no siempre se mide en movimientos espectaculares. A veces empieza por asegurar que la logística funciona, que la movilidad está garantizada y que la capacidad de despliegue no depende exclusivamente de terceros. De este modo, y con la llegada progresiva de estos seis A400M, el Ejército del Aire y del Espacio refuerza uno de sus pilares fundamentales. Y en el contexto actual, tener capacidad para mover lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta, es algo que pesa más que nunca y que es ciertamente importante.