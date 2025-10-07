Esto es lo que cobra un ‘Boina Verde’ del Ejército Español

Los Boinas Verdes son miembros de unidades de operaciones especiales del Ejército; forman parte del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y sus misiones incluyen: reconocimiento y vigilancia en territorios hostiles, acción directa y rescate de rehenes, lucha contra el terrorismo y guerra irregular y apoyo a fuerzas aliadas en conflictos internacionales. En pocas palabras, son la élite del Ejército, razón por la cual un Boina Verde debe demostrar un nivel de excelencia fuera de lo común.

El concepto de operaciones especiales en España nació a mediados del siglo XX. Inspirado en las unidades estadounidenses, el Ejército Español creó los primeros grupos de aptitud para mando de unidades guerrilleras, como la 71 y 81, en Oviedo y Orense, respectivamente. En la década de 1970, se organizaron secciones de operaciones especiales dentro de la Legión y surgieron los primeros GOE. En la década de 1980, con la integración en la OTAN, las misiones evolucionaron a operaciones de reconocimiento, infiltración y apoyo a misiones internacionales de paz. Algunas de sus intervenciones más recientes han tenido lugar en Líbano, Iraq, Afganistán y África, donde los Boinas Verdes han trabajado junto al Centro Nacional de Inteligencia y fuerzas locales.

Cómo ser un Boina Verde y cuánto se cobra

La convocatoria para el Curso de Aptitud en Operaciones Especiales se realiza de manera anual. El proceso comienza dentro de la carrera militar, así que es requisito indispensable que los aspirantes pertenezcan al Ejército de Tierra, ya sea como tropa, suboficial u oficial. No hay excepciones para civiles; el proceso comienza dentro de la carrera militar. Asimismo, el candidato debe encontrarse en un estado físico impecable y demostrar fortaleza mental.

Para aspirar a formar parte del GOE, se requiere cumplir condiciones específicas:

Tiempo mínimo de servicio: dos años en las Fuerzas Armadas al finalizar el curso.

Aptitud psicofísica: sin limitaciones parciales o temporales, y cumpliendo los planes de prevención de drogas.

Test General de Condición Física (TGCF): aptitud demostrada desde enero de 2022, considerando la última anotación si existen varias.

Edad máxima: 34 años al iniciar el curso, salvo excepciones para personal destinado en el MOE y la EMMOE.

Pruebas de acceso

La preselección consiste en una serie de pruebas físicas, psicológicas y técnicas diseñadas para medir la capacidad del aspirante para soportar condiciones extremas:

Carrera continua y sprints de velocidad.

Natación con ropa y salto desde plataforma.

Dominadas y abdominales estrictas.

Marcha cronometrada con carga y orientación.

Evaluación psicológica y entrevistas.

Sólo quienes superan esta fase inicial pueden acceder al Curso de Operaciones Especiales.

Curso de Operaciones Especiales

La formación oficial de un Boina Verde dura aproximadamente un año y se lleva a cabo bajo la supervisión del Mando de Operaciones Especiales (MOE). Este curso se divide en varias fases.

Fase básica

La primera etapa está centrada en la adaptación física y la supervivencia en diferentes entornos:

Acondicionamiento físico extremo: carreras, natación, ejercicios de resistencia y fuerza bajo condiciones duras.

Supervivencia en distintos entornos: bosques, montañas, zonas urbanas y marítimas.

Tiro de precisión: entrenamiento con armas largas y cortas, así como técnicas de combate cuerpo a cuerpo (CQB, por sus siglas en inglés).

Fase avanzada

Aquí, los aspirantes comienzan a especializarse en habilidades más complejas:

Paracaidismo militar: incluye saltos estáticos y de alta altitud (HALO/HAHO).

Buceo táctico y operaciones anfibias: para misiones que requieren infiltración desde el agua.

Alpinismo y rescate en montaña: entrenamiento en entornos extremos y operaciones de rescate.

Explosivos y sabotaje: uso seguro y estratégico de materiales explosivos en situaciones tácticas.

Patrullas de largo alcance: ejercicios que combinan resistencia física, navegación y supervivencia prolongada.

Fase final: integración operativa

La última fase busca poner a prueba todo lo aprendido:

Simulacros de misiones reales: ejercicios en entornos controlados que imitan escenarios de combate auténticos.

Evaluaciones continuas: instructores y psicólogos militares supervisan el desempeño, la toma de decisiones y la capacidad de liderazgo.

Entrega de la boina verde: al superar con éxito el curso, el militar recibe la boina verde, símbolo de su integración en la élite de las operaciones especiales españolas.

Completada la formación se elige una especialidad:

Agua.

Montaña.

CQB-MOUT: combate en ambientes cerrados y operaciones militares en terreno urbano (Close Quarters Battle-Military Operations on Urban Terrain).

Movilidad táctica.

Tiradores de precisión.

Sueldo y beneficios

El salario de un Boina Verde depende de su categoría dentro del Ejército y de las misiones realizadas. Un soldado recién incorporado puede recibir aproximadamente 18.127 euros anuales, a lo que se suman complementos variables por antigüedad, destino y operaciones especiales. Con el tiempo, y conforme asciende en rango (cabo, sargento, brigada, teniente o incluso general), el salario puede superar los 3.000 euros mensuales.

«En definitiva, convertirse en Boina Verde no es un simple ascenso: es una declaración de intenciones. Supone pertenecer a una minoría altamente preparada y mentalmente resiliente. Ya sea en España o en otros países, quienes portan la boina verde comparten valores comunes: sacrificio, honor, preparación y compromiso. El GOE: Los Boinas Verdes del Ejército de Tierra no solo forma parte de las Fuerzas Armadas españolas, sino que representa un ideal de profesionalidad que traspasa fronteras. Si alguna vez te preguntas qué se necesita para llegar hasta ahí, la respuesta es simple: todo», detalla Prefortex.