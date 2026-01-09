Feijóo exige al Gobierno que apoye «a las mujeres que se juegan la vida» por la libertad en Irán

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al Gobierno que «apoye a las mujeres» se «juegan la vida» en Irán con el régimen terrorista de los ayatolás.

«El pueblo de Irán lucha por su libertad, con las mujeres en primera fila. Estos momentos separan a quienes creen de verdad en la libertad, de quienes solo usan las causas a su conveniencia. España debe apoyar sin ambigüedades a quienes se juegan la vida por ser libres. Sin silencios. Sin matices», ha señalado Feijóo en una publicación en redes sociales.

Las declaraciones del líder del PP llegan en un contexto de protestas masivas en Irán, en el que los asistentes a las manifestaciones se atreven a gritar «¡muerte a Jamenei!», el líder supremo iraní, y han llegado quemar o romper imágenes del ayatolá. De hecho, este jueves se viralizó la foto de una mujer iraní con una imagen ardiendo de Jamenei.

Cada vez son más los ciudadanos que se atreven a salir a las calles en Irán pese a la represión cometida por el régimen de Jamenei durante las protestas que se han venido registrando en varias ciudades del país en los últimos días. Estas manifestaciones, que ya señalan al líder supremo iraní, estallaron en el país a finales de diciembre del año pasado iniciadas por comerciantes en el Gran Bazar de Teherán ante la grave crisis económica por la hiperinflación del 42%, una depreciación histórica del rial (hasta 1.470.000 por dólar) y la tremenda escasez de bienes básicos.

36 muertos y 2.000 detenidos en las manifestaciones

Hasta enero de 2026, organizaciones de derechos humanos reportan al menos 36 muertos, cientos de heridos y más de 2.000 detenidos por la represión de fuerzas de seguridad, que han usado munición real y gas lacrimógeno. Además, Irán ha sido acusado por Estados Unidos, Israel y varios gobiernos occidentales de financiar grupos terroristas, como Hamás en Gaza, Hezbolá en Líbano y a los hutíes de Ansar Allah, en Yemen.

Según el Departamento del Tesoro de EEUU, Teherán les proporciona cientos de millones de dólares anuales: hasta 700 millones a Hezbolá, alrededor de 100 millones a Hamás y apoyo significativo a los hutíes en armas y entrenamiento.