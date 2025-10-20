El líder supremo de Irán Alí Jamenei dice que Trump no ha destruido su capacidad nuclear: «Que sueñe»

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha rechazado este lunes 20 de octubre las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la destrucción de las instalaciones nucleares iraníes durante los ataques aéreos de junio de 2025. «El presidente de Estados Unidos dice con orgullo que bombardearon y destruyeron la industria nuclear de Irán. Muy bien, ¡que sueñe!, ¡que sigan soñando!», ha afirmado Jamenei en un comunicado publicado en su página web.

Los comentarios del líder iraní se han publicado bajo el título Comentarios del presidente estadounidense en Palestina: un intento de sacar a los sionistas de la desesperación, en referencia al discurso de Trump en la Knesset de Jerusalén la semana pasada, tras la liberación de los últimos 20 rehenes vivos de Gaza como parte del alto el fuego que él mismo mediara. Durante el discurso, Trump reiteró su afirmación de que los ataques estadounidenses destruyeron las principales instalaciones nucleares de Irán. También afirmó que sería excelente que Washington pudiera negociar un acuerdo de paz con Teherán tras el inicio del alto el fuego en Gaza.

Irán es el gran patrocinador del terrorismo en la región. Irán fundó a los terroristas de Hezbolá, que se encuentran en el sur del Líbano. Además, también suministra fondos a los terroristas de la Franja de Gaza de Hamás, y apoya a los terroristas hutíes de Yemen. Hezbolá empezó atacó Israel el 8 de octubre de 2023, el día después de la masacre de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre. Los hutíes han lanzado misiles balísticos contra buques mercantes de bandera israelí o astilleros de propiedad judía.

El ayatolá también ha desestimado la oferta de Trump de reanudar las negociaciones nucleares, interrumpidas tras los ataques israelíes del 13 de junio, que provocaron 12 días de guerra y los ataques estadounidenses sin precedentes contra Irán.

Jamenei ha añadido que «Trump dice que es un gran negociador, pero si un acuerdo viene acompañado de coerción y su resultado está predeterminado, no es un acuerdo sino una imposición y un acto de intimidación. ¿Qué le importa a Estados Unidos si Irán tiene instalaciones nucleares o no? Estas intervenciones son inapropiadas, incorrectas y coercitivas».