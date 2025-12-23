El serio aviso de Donald Trump al «alborotador» Gustavo Petro: «Más le vale andarse con cuidado»

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, protagonizó un evento celebrado en su residencia privada en Mar-a-Lago (Florida), donde lanzó duras críticas contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, a quien calificó de «alborotador». Al mismo tiempo le envió un serio aviso al asegurar que «más le vale andarse con cuidado».

«Amo al pueblo de Colombia. Son geniales, energéticos, inteligentes, pero su nuevo líder es un alborotador, y más le vale andarse con cuidado», afirmó Trump ante los asistentes. El líder republicano llamó a Petro «nuevo líder» de Colombia cuando sólo le restan ocho meses de un mandato que alcanzó en 2022.

«Que cierren las fábricas de cocaína»

Donald Trump hizo de nuevo hincapié sobre el asunto del narcotráfico y reclamó medidas concretas en Colombia: «Que cierren esas fábricas de cocaína. Tienen al menos tres importantes fábricas de cocaína, mejor que las cierren rápido», sostuvo.

Las palabras de Trump, quien en ocasiones anteriores ha llegado a decir que Petro es un «líder del narcotráfico» que fomenta la producción de cocaína en Colombia, se pronunciaron durante un evento en el que también se anunció la construcción de nuevos buques de guerra por parte de EEUU, los primeros de una clase que llevará el nombre de Clase Trump.

Este anuncio se produce una semana después de que el presidente de Estados Unidos ordenara confiscar todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, con el objetivo de asfixiar la denominada «flota fantasma» y golpear a la industria petrolera, principal fuente de ingresos del país caribeño.

Desde el pasado 10 de diciembre, Estados Unidos, amparándose en el despliegue de un amplio contingente militar en el Caribe bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, ha detenido dos petroleros vinculados al transporte de crudo venezolano, una maniobra de fuerte presión destinada a intentar forzar la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.