Netanyahu trolea con un vídeo a los ayatolás que anunciaban su muerte: «Me muero… por un café»

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha vuelto a aparecer en público este domingo tras una ausencia poco frecuente desde su rueda de prensa del jueves, lo que había generado especulaciones en redes sociales sobre su estado de salud e incluso rumores que aseguraban que había fallecido. En un gesto característico, Netanyahu ha respondido con humor a las amenazas de muerte procedentes de la dictadura de los ayatolás en Irán. En los últimos días, habían asegurado que estaba muerto. En un vídeo publicado en su cuenta de redes sociales, el primer ministro ha aparecido dentro de una cafetería acompañado por su escolta. El clip, de un minuto de duración, lleva el título: «¿Dicen que soy qué? ¡Miren!». Netanyahu ha querido trolear a los ayatolás que han asegurado que estaba muertos estos días.

Durante el vídeo, Netanyahu ha bromeado mientras hace referencia a que «se muere por algo»: «Me muero… por un café. ¿Saben qué? Me muero por mi gente. La forma en la que se están comportando es fantástica», ha afirmado con una sonrisa.

Además, Netanyahu ha alzado ambas manos y ha mostrado sus dedos a la cámara, desmintiendo las especulaciones de que el vídeo de su rueda de prensa del jueves 12 hubiera sido generado por inteligencia artificial. También se ha burlado de los rumores sobre sus supuestos seis dedos:

«¿Quieren contar el número de dedos? Pueden verlos aquí… y aquí. ¿Ven?», ha dicho señalando sus manos a la cámara.

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

El jueves 12 de marzo, durante una rueda de prensa, se difundió un vídeo de Netanyahu que rápidamente llamó la atención en redes sociales. Algunos usuarios comenzaron a especular que el primer ministro tenía seis dedos en una de sus manos, lo que generó teorías conspirativas y memes virales. Estas especulaciones se sumaron a los rumores sobre su estado de salud, debido a su ausencia en mensajes públicos en los días posteriores. Incluso se sugirió que el clip podría haber sido manipulado mediante inteligencia artificial, aumentando la viralidad del contenido.

Con el vídeo del domingo, Netanyahu no sólo ha desmentido los rumores sobre sus dedos y su salud, sino que también ha reafirmado su buen estado físico y ha mostrado su sentido del humor frente a las teorías conspirativas. El gesto ha servido además para levantar la moral de las tropas cuando Israel se adentra en la tercera semana de guerra entre Israel y Estados Unidos contra los ayatolás.