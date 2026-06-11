Evacuado el Pentágono por un «incidente con materiales peligrosos»

Varias plantas del Pentágono han sido evacuadas y cerradas este jueves debido a un «incidente con materiales peligrosos». Los sistemas de seguridad de la sede del Departamento de Defensa «han detectado un problema de calidad del aire que requiere medidas de precaución hasta que determinemos su importancia», según ha dicho Sean Parnell, portavoz del Pentágono.

«El Departamento está implementando protocolos de protección estándar, incluyendo una orden de confinamiento para la zona afectada», ha dicho Parnell. «Los equipos de respuesta están desplegados muy listos para brindar apoyo a los ocupantes del edificio», ha asegurado el portavoz.

El cuerpo de bomberos de Arlington, donde se encuentra el edificio, ha colaborado en las tareas de evacuación del personal que trabaja en las instalaciones, según han informado medios estadounidenses. Unas 20.000 personas trabajan en el Pentágono y es uno de los complejos de oficinas más grandes del mundo y uno de los más seguros.

Por el momento no se conocen más detalles sobre lo ocurrido ni la razón que ha provocado que bajara la calidad del aire. La CNN sí ha informado, según declaraciones de testigos en el lugar de los hechos, de que los bomberos que están trabajando en el lugar llevan máscaras de gas y uniformes de protección.