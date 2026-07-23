Sánchez busca cargo y sueldo que resuelva el futuro de Yolanda Díaz y la propone para dirigir la OIT

El Gobierno que preside Pedro Sánchez ha propuesto a la vicepresidenta segunda del Ejecutivo y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para optar a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según ha anunciado Moncloa en un comunicado este jueves.

De esta manera, Sánchez, quien se ha hecho eco de la noticia a través de su cuenta de X, busca cargo y sueldo que resuelva el futuro de Yolanda Díaz cuando finalice la legislatura. «Por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social», ha manifestado el presidente del Gobierno.

Sánchez, además, ha querido destacar en su mensaje que la ministra de Trabajo «ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España». Así, el presidente del Gobierno ha concluido que la «experiencia, trayectoria y vocación de consenso» de la vicepresidenta «la convierten en una excelente candidata para liderar la OIT».

La candidatura, adelantada por el diario El Español, debía presentarse antes del próximo 31 de agosto, y la elección se conocerá en el mes de noviembre. Yolanda Díaz, sin embargo, podrá continuar en el Gobierno hasta el final de la legislatura, ya que, en caso de ser finalmente la elegida para la dirección general de la OIT, su mandato, de cinco años, no se iniciaría hasta octubre de 2027, después de la celebración de elecciones generales en España.

La OIT es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de promover el trabajo decente, los derechos laborales y la justicia social en todo el mundo, según ha destacado el Gobierno en un comunicado. Yolanda Díaz es el segundo ministro del actual Gobierno que aspira a un cargo de la ONU, después de que el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, haya sido propuesto por España para dirigir la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a partir de 2027.

Díaz asume la candidatura con «orgullo»

Yolanda Díaz también se ha pronunciado, en su caso a través de la red social Bluesky, para mostrar que asume «con orgullo y una responsabilidad enorme» su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), representando «a España, a Europa, al Sur global y a toda la comunidad internacional».

«La OIT es la casa común del trabajo en el mundo, la que mejor representa el empleo digno y el diálogo social entre trabajadores y empresas», ha dicho Díaz este jueves, después de que Pedro Sánchez anunciara su candidatura. En su mensaje, Díaz sitúa los principales retos para el mundo laboral en la inteligencia artificial, el cambio climático y las nuevas formas de trabajar en plataformas digitales, que «están transformando las empresas y el trabajo a toda velocidad».

«Necesitamos una OIT fuerte, moderna, del lado de las personas trabajadoras, de las empresas, que impulse los derechos de las mujeres y defienda con pasión el multilateralismo y los grandes acuerdos para el siglo XXI», ha recalcado.

El PP reacciona

Miguel Tellado, secretario general del PP, ha reaccionado a la candidatura de Yolanda Díaz a presidir la OIT, y ha asegurado, en un mensaje compartido a través de su cuenta de X, que «El precio que ha puesto Díaz para encubrir la corrupción de Sánchez». «Así se entiende todo mejor», ha añadido el dirigente popular.