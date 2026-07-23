Yolanda Díaz quiere dirigir la OIT después de dejar a los trabajadores españoles con su peor renta real en 30 años

El Gobierno ha propuesto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para optar a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según ha publicado Moncloa en un comunicado este jueves. No obstante, con el mandato de Yolanda Día, en la actualidad, nos encontramos con el peor dato de renta real de los trabajadores españoles en 30 años.

Esta situación pone en cuestionamiento su capacidad para asumir este cargo de la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) porque durante estos años lo que más se ha notado ha sido la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores españoles tras descontar el efecto de la inflación.

De esta forma, aunque los salarios han aumentado en términos nominales durante los últimos años, el fuerte encarecimiento de la cesta de la compra, la vivienda y la energía ha provocado que ese incremento no se traduzca en una mayor capacidad de compra. En consecuencia, diversos análisis sostienen que la renta real de los trabajadores españoles, es decir, el dinero que realmente permite adquirir bienes y servicios, se encuentra en uno de sus niveles más bajos de las últimas tres décadas, situando a los asalariados en peor posición que en etapas anteriores pese a las subidas salariales.

Una institución fundamental para la defensa del trabajo digno

Además, el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha hecho eco de la noticia a través de su cuenta de la red social X, en la que ha expresado que es un «honor» anunciar esta candidatura.

«Por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social», ha manifestado Sánchez, añadiendo que Díaz «ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social y la prosperidad de España».

Así, el presidente ha concluido que la «experiencia, trayectoria y vocación de consenso» de la vicepresidenta «la convierten en una excelente candidata para liderar la OIT».

Por su parte, Díaz ha indicado a través de su perfil de BlueSky que la OIT es «la casa común del trabajo en el mundo», la que «mejor representa el empleo digno y el diálogo social», por eso «es un orgullo y una responsabilidad enorme» representar con esta candidatura «a España, a Europa, al Sur global y a toda la comunidad internacional».

Igualmente, ha añadido que la inteligencia artificial, el cambio climático y las nuevas formas de trabajar en plataformas digitales «están transformando las empresas y el trabajo a toda velocidad» y que por eso se necesita una OIT «fuerte, moderna, del lado de las personas trabajadoras, de las empresas», que «impulse los derechos de las mujeres y defienda con pasión el multilateralismo y los grandes acuerdos para el siglo XXI».

También ha defendido el diálogo social como un «pilar básico» y que la OIT cuente con quienes «fortalecen el tejido empresarial en el conjunto del planeta» para «garantizar un futuro de empleos de calidad y empresas sostenibles y productivas».