¿Cuánto sabes sobre el impacto económico de la crisis de Ceuta? Haz este test
Conoce las cifras que explican el impacto económico de la crisis migratoria en Ceuta
La crisis migratoria está teniendo también un fuerte impacto sobre la economía de Ceuta, con pérdidas millonarias para la actividad empresarial y un importante golpe al turismo y al comercio de la ciudad.
Pon a prueba tus conocimientos sobre las principales cifras de esta crisis y descubre cuánto sabes sobre su repercusión económica.
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