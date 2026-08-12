Desde León al espacio: España lidera Arrakis, la misión de la ESA que busca ver lo invisible

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha elegido León como uno de los escenarios para acercar la ciencia y la exploración espacial a la ciudadanía con motivo del excepcional ciclo de eclipses que podrá contemplarse desde España durante los próximos años. La elección no es casual. León ha ido ganando peso en el ámbito espacial español, tanto por el creciente desarrollo de empresas e instituciones vinculadas al sector como por ser la provincia de origen de los dos últimos astronautas españoles, Pablo Álvarez y Sara García, seleccionados para la Agencia Espacial Europea entre más de 22.000 aspirantes y 25 países.

Así lo explica Carlos Corral, responsable de proyecto de la misión Arrakis, una de las grandes apuestas científicas de la ESA y la primera misión de este tipo liderada por España. Para Corral, la celebración de este eclipse constituye «una oportunidad excepcional» para conectar la ciencia con la sociedad, despertar la curiosidad de los más jóvenes y explicar la importancia de la exploración espacial.

«Es un privilegio poder disfrutar de tres eclipses desde España», destaca. El primero de ellos reviste una especial importancia porque la Península Ibérica volverá a vivir un eclipse total de sol después de más de un siglo. Además, el fenómeno se producirá cerca del anochecer, una circunstancia que aumentará todavía más su espectacularidad.

Una rara coincidencia astronómica visible desde España

«La sucesión de tres eclipses convierte los próximos años en un periodo especialmente relevante para la astronomía en España», afirma Corral. Dos de ellos serán eclipses totales visibles desde la Península Ibérica y el tercero será anular, una combinación poco frecuente derivada de la compleja relación entre las órbitas de la Luna alrededor de la Tierra y de la Tierra alrededor del Sol.

«Es una coincidencia muy bonita y también excepcional», señala Corral. Aunque los eclipses se producen periódicamente, que varios fenómenos de estas características puedan observarse desde un mismo territorio y en un periodo tan corto de tiempo es una oportunidad poco habitual.

La ESA quiere aprovechar estos acontecimientos no sólo para divulgar cómo se producen los eclipses, sino también para garantizar que puedan observarse de forma segura y, sobre todo, para despertar nuevas vocaciones científicas. «Queremos explicar la ciencia de un eclipse, permitir que la gente lo vea en condiciones seguras y picar esa curiosidad que puede inspirar a los jóvenes a estudiar carreras científicas», afirma.

León gana protagonismo en las ambiciones espaciales de España

Para la Agencia Espacial Europea, León se ha convertido en un territorio cada vez más vinculado a las ambiciones espaciales españolas. Corral destaca la existencia de capacidades, interés y una creciente actividad de empresas e instituciones relacionadas con la exploración y la tecnología espacial.

A ello se suma el vínculo de la provincia con los dos últimos astronautas españoles seleccionados por la ESA, un hecho que refuerza simbólicamente la relación de León con un sector que busca consolidarse como estratégico para el futuro.

La presencia de la Agencia Espacial Europea durante este evento pretende precisamente acercar a la ciudadanía el trabajo que se desarrolla detrás de las grandes misiones espaciales: desde la investigación científica hasta el desarrollo tecnológico e industrial.

«Desde la Agencia Espacial Europea promovemos misiones en muchos ámbitos y, especialmente en el campo de la ciencia, intentamos entender mejor el universo y responder a algunas de las preguntas fundamentales que todos nos hacemos», explica Corral.

Arrakis, primera misión científica de la ESA liderada por España

Uno de los ejemplos más destacados de ese creciente protagonismo español es Arrakis, una misión científica europea de la ESA que estará liderada por España. Se trata de la primera vez que una misión científica de estas características, seleccionada en un proceso competitivo europeo, está encabezada desde España.

La propuesta presentada por investigadores españoles fue finalmente la elegida entre diferentes candidaturas, con el respaldo además de tecnología desarrollada en España. Su lanzamiento está previsto para 2030.

Aunque Arrakis no tiene como objetivo estudiar el sol, sí comparte con un eclipse una idea fundamental: observar aquello que normalmente permanece oculto. La misión estudiará regiones situadas alrededor de las galaxias que resultan difíciles de observar con los instrumentos convencionales.

Del mismo modo que durante un eclipse total puede hacerse visible la corona solar, normalmente oculta por el intenso brillo del sol, Arrakis permitirá investigar estructuras y regiones del universo que hasta ahora han permanecido fuera del alcance de otras observaciones.

La misión se presenta, además, como una gran oportunidad para impulsar la industria espacial española y para que investigadores, ingenieros y empresas nacionales participen en uno de los grandes proyectos científicos europeos de la próxima década.

El eclipse y la llegada de esta excepcional tríada astronómica se convierten así en algo más que un espectáculo en el cielo. Para la ESA, representan una oportunidad para acercar la ciencia a la sociedad y para recordar que la exploración espacial también se construye desde ciudades como León, donde el interés por el universo y el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas comienzan a ocupar un lugar cada vez más relevante.