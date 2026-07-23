La psicología identifica la señal que diferencia una amistad auténtica de una relación por interés: muchas veces es díficil de identificar

La palabra amistad es una palabra que es difícil definir y limitar sus márgenes. La ciencia que estudia los comportamientos humanos ha identificado cuál es la señal que marca si una amistad es verdadera y fuerte o si la persona que considerabas tu amigo y tu confidente realmente es lo contrario.

La señal que han detectado los psicólogos es muy clara y tiene que ver con la reacción emocional de ese amigo ante tu éxito o buena fortuna. Mientras que la empatía por el dolor ajeno se puede traducir en amabilidad o lástima, la alegría sincera y desinteresada por tus logros es imposible de replicar para alguien que está contigo por algún tipo de interés.

El amigo de verdad

El amigo que, al ver tu éxito, se resiente o notas que su reacción no es sincera, realmente no es un amigo de verdad. El amigo por interés te percibe como una herramienta o escalón que pretende usar para algo en concreto. Si logras algo importante por ti mismo, rompes su sensación de control sobre ti, lo que genera un resentimiento sutil, envidia o indiferencia.

Por otro lado, el amigo auténtico practica la admiración mutua. Siente tus victorias como propias porque te valora por lo que eres, no por lo que sientes o le aportas.

Si quieres averiguar qué tipo de personas te rodean, sólo tienes que observar detenidamente su rostro y su actitud la próxima vez que le cuentes una excelente noticia sobre tu vida. La repentina noticia le hará reaccionar inconscientemente y revelará su verdadera intención contigo.

El amigo que te insulta

En el campo de la amistad no hay que quedarse en las superficialidades, sino en los sentimientos profundos entre dos personas que se conocen. Hay relaciones de amistad en las que se insultan como forma de afecto, siendo una demostración de confianza y seguridad psicológica dentro del vínculo.

La psicología pone nombre a esta relación: «antagonismo social positivo». Este nombre tiene como significado que la relación es tan sólida que no necesita formalidades de la cortesía común para sostenerse. Obviamente, esto se genera en base a la confianza y el afecto, es decir, ambos saben cuáles son los límites y cuándo parar. La malicia no forma parte de la ecuación de usar el insulto entre amigos.