Zapatero lo niega todo ante ‘Javierito’ Ruiz en TVE: «Soy inocente, no me he corrompido»
El ex presidente rechaza cualquier injerencia en el rescate de Plus Ultra y critica el "juicio paralelo"
José Luis Rodríguez Zapatero ha participado este martes en Mañaneros, el magacín matinal de TVE que presenta Javier Ruiz, para negar de manera tajante cualquier participación en el rescate público a la aerolínea Plus Ultra. El ex presidente del Gobierno, imputado por la Audiencia Nacional en una causa que investiga el juez José Luis Calama, ha asegurado que «no me he corrompido en absoluto» y ha calificado de «absolutamente incierto» que diera órdenes para constituir sociedades offshore, en una entrevista marcada por una negativa contumaz y sin fisuras a cada una de las preguntas del periodista.
La aerolínea recibió el 9 de marzo de 2021 dos préstamos por un total de 53 millones de euros —uno ordinario de 19 millones y otro participativo de 34 millones— a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI. La solicitud se había presentado formalmente el 1 de septiembre de 2020, en plena pandemia.
Preguntado directamente si había vendido influencia para lograr esa ayuda, Zapatero ha respondido: «Jamás. Este procedimiento, que va de eso, lo va a acreditar. Nadie va a poder demostrar que hablé con nadie de la SEPI y del Gobierno».
El ex presidente ha insistido en que su papel se ha tergiversado por completo. «No participé en absoluto del rescate de Plus Ultra. Con nadie hablé, no influí, ni en el Gobierno ni en la SEPI», ha declarado, para añadir que, a partir de esa negativa, «el conjunto de imputaciones que la acusación hace quedan en entredicho».
Sobre sus hijas, mencionadas en la instrucción, ha pedido cautela. «Mis hijas han hecho su trabajo, quedará acreditado. No son mis testaferras, hombre, por favor… Deberíamos tener la prudencia general. He intentado ser muy respetuoso con la justicia», ha afirmado, antes de reivindicar su condición pública.
«Tengo la necesidad, por mi condición de ex presidente y hombre público, de explicarme», ha dicho, aunque ha matizado que no piensa dar explicaciones sin límite. «No voy a pedir un acto de fe a toda la gente que me aprecia. Voy a hablar de las reglas penales y de lo que hice y no hice».
💥 La respuesta de Zapatero a Javier Ruiz tras preguntarle sobre el rescate de Plus Ultra.
«Jamás, nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI ni del Gobierno, para el rescate de Plus Ultra».
📺 ‘Mañeros360’ pic.twitter.com/zG5ioEhNqv
— okdiario.com (@okdiario) July 23, 2026
Una sociedad offshore
El auto de imputación del juez Calama recoge que Zapatero habría dado directrices para crear una estructura societaria en el extranjero. El ex presidente lo ha desmentido de forma expresa: «Es un elemento importante de la investigación, pero absolutamente incierto».
Preguntado por una comida en el restaurante Portonovo en la que, según la instrucción, se habrían dado instrucciones para constituir esa sociedad, ha sido igual de rotundo. «En absoluto, no estuve en esa comida. Es una inferencia insólita que yo estuviera ahí», ha respondido.
Zapatero ha reconocido, eso sí, su vínculo con la consultora Análisis Relevante, administrada por Julio Martínez Martínez, señalado como su presunto testaferro. «Se constituyó antes de la pandemia, por él y otras personas. Yo acepté ser consultor», ha explicado.
El periodista Javier Ruiz, conocido por su reunión con el comisario José Manuel Villarejo que le llamaba Javierito, ha recordado que no sólo la UDEF y el juez apuntan contra él, sino también su propio amigo Julio Martínez Marínez y por Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, quien ha sostenido en un escrito remitido a la Audiencia Nacional que la aerolínea nunca tuvo posibilidades reales de conseguir financiación pública o privada sin la intermediación del ex presidente del PSOE.
«No voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. Respeto el proceso, me defiendo, pongo los hechos y reitero mis afirmaciones sobre mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra, en las offshore y en acciones ilícitas», ha zanjado Zapatero.
Sobre si Julio Martínez Sola miente, ha esquivado la acusación directa. «Cada imputado tiene su estrategia de defensa. Yo me defiendo con una convicción plena y absoluta», ha subrayado.
En cuanto a los clientes de su labor de consultoría, ha insistido en que actuaba siempre a título personal y sin vínculo contractual. «Los clientes sabían en esa consultora que el consultor era yo. Todo mi trabajo era de consultoría, de asesoramiento», ha explicado, y ha añadido que «no firmé ningún contrato con ninguno de los clientes; es evidente, ya se ha hecho público», precisando que se trató de «trabajos declarados en el IRPF».
Sobre si remitió personalmente una lista de clientes, lo ha negado: «No, era una lista de personas a las que aconsejaba que les informaran de mis trabajos».
Preguntado por su relación personal con Martínez Martínez, ha preferido separar los planos. «He tenido una amistad alargada con él. Eso tiene su ámbito y el proceso penal es otra cosa», ha respondido.
Zapatero ha negado igualmente conocer de antemano la decisión del Consejo de la SEPI. «Niego totalmente que supiera qué iba a hacer el Consejo de la SEPI. Su tramitación fue de la SEPI, no intervine en nada, no supe nada. Esa es la verdad», ha zanjado, para concluir sobre el aviso previo a Plus Ultra: «No supe en ningún momento que se iba a rescatar».
El ex presidente socialista ha apelado, en varias ocasiones, a la presunción de inocencia. «Me ampara la presunción de inocencia, procesal y extraprocesal. Como se ha filtrado tanto, hay mucho juicio paralelo», ha lamentado.