Zapatero colaboró con el lobby de los ‘nietos del exilio’ en Argentina para impulsar la nacionalización masiva

El imputado ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, colaboró con el lobby de nietos de exiliados en Argentina que jugó un papel clave en el impulso de la ley de Memoria Democrática. El Ejecutivo de Pedro Sánchez puso en marcha en 2022 esta controvertida norma para la nacionalización masiva de extranjeros descendientes de emigrantes españoles desde el siglo XIX hasta 1978.

Este lobby, que se denomina Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU), se vio con Zapatero a finales de junio de 2018, justo tras la llegada de Pedro Sánchez al poder. Para entonces, el CeDEU, que se define como una organización sin ánimo de lucro nacida en 2013 en Buenos Aires para brindar asesoramiento a descendientes de españoles en el exterior, ya estaba movilizado con el fin de ampliar el concepto de beneficiarios de la nacionalidad que incluyó la ley española de Memoria Histórica, aprobada precisamente por el Ejecutivo de Zapatero en 2007.

Esta norma inicial supuso otorgar la nacionalidad a hijos y nietos del exilio, mientras que la de 2022, en línea con las demandas del CeDEU, hizo extensivo su alcance a todo descendiente de emigrantes españoles, independientemente de si tuvieron que dejar España por razones políticas o no. Aquí se encuadran también aquellos que salieron del país por motivos económicos, bien en el siglo XIX o en las décadas del XX previas a la Guerra Civil de 1936.

Según difundió el portavoz del CeDEU, Juan Manuel de Oz, en redes sociales a finales de junio de 2018, su representante en Rosario (Argentina), Gastón Rodrigo Torres, mantuvo un «encuentro» con el ex presidente Zapatero donde abordaron las reivindicaciones de este colectivo respecto a la nacionalización masiva de descendientes de emigrantes españoles.

De hecho, el propio Zapatero y Rodrigo Torres se fotografiaron juntos para inmortalizar el momento. En su caso, el ex presidente socialista del Gobierno llegó a posar, bajo el brazo, con un documento que le había sido entregado por el emisario del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU).

A finales de junio de 2018, Zapatero tuvo agenda en Rosario (Argentina), donde, por ejemplo, participó como orador invitado en la conferencia Diálogos para la reforma: la necesidad de una Constitución que garantice derechos. El evento tuvo lugar en el Centro Cultural Parque de España de esta municipalidad argentina y contó también con la presencia del entonces gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz.

«Perfecciona España»

En el año 2022, poco antes de que el Gobierno aprobara la Ley de Memoria Democrática, Zapatero salió en defensa de este texto, ya que, a su juicio, «perfecciona España». Al mismo tiempo, restó trascendencia al hecho de que el Ejecutivo de Sánchez pactara esta ley con Bildu, la formación de los herederos del brazo político de ETA, y llevara su revisionismo histórico hasta 1983.

«Cualquier ángulo ciego merece ser rescatado», esgrimió Zapatero, negando que se tratase de una ley «rupturista». Sobre dicha ampliación de la norma que él aprobó en 2007, el ex presidente compartió el sentido de la Ley de 2022 en tanto la Memoria Histórica va adquiriendo «visiones distintas», manifestó.

Afiliado al PSOE

OKDIARIO publicó el pasado 9 de julio que Juan Manuel de Hoz, portavoz del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU) de Argentina, se implicó tanto en esta maniobra electoralista del Gobierno de Sánchez que logró la nacionalidad española por la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática y se afilió al PSOE al mes de entrar en vigor esta polémica norma.

Juan Manuel de Hoz con la hoja de afiliación al PSOE en 2022. (Foto: PSOE Argentina)

En concreto, De Hoz tardó sólo unas semanas en conseguir la nacionalidad española gracias a sus abuelos paternos (que salieron de España en 1923, durante la dictadura de Primo de Rivera) y pasó de inmediato a militar en las filas socialistas, tal y como refleja una publicación del PSOE de Argentina en redes sociales, fechada el 1 de diciembre de 2022. «Desde PSOE Argentina le damos la bienvenida a Juan Manuel De Hoz, referente de CeDEU y primer afiliado a nuestra fuerza política luego de haber adquirido la nacionalidad española gracias a la Ley de Memoria Democrática. Bienvenido, Juan Manuel!!!», recogió en las redes la cuenta oficial de los socialistas argentinos.

Junto a esta felicitación apareció una imagen de De Hoz con una hoja de afiliación, rodeado de otros integrantes del partido en la sede del PSOE en Buenos Aires. Hasta la fecha de dicha publicación en redes sociales, el 1 de diciembre de 2022, sólo habrían transcurrido 40 días desde el 22 de octubre, día de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática.