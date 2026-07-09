El líder de los nietos de exiliados en Argentina se nacionalizó español y se afilió al PSOE al mes de entrar en vigor la ley

Juan Manuel de Hoz, portavoz del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU) de Argentina, es el cabecilla de los nietos del exilio en el país sudamericano y su implicación en esta maniobra electoralista es tal, que logró la nacionalidad española por la ley de Memoria Democrática y se afilió al PSOE al mes de entrar en vigor esta polémica norma, que fue el 21 de octubre de 2022, según recogió el Boletín Oficial del Estado (BOE) del día anterior.

En concreto, De Hoz consiguió la nacionalidad española solo unas semanas después y se afilió al PSOE de inmediato, como refleja una publicación del PSOE de Argentina en redes sociales, fechada el 1 de diciembre de 2022. «Desde PSOE Argentina le damos la bienvenida a Juan Manuel De Hoz, referente de CeDEU y primer afiliado a nuestra fuerza política luego de haber adquirido la nacionalidad española gracias a la Ley de Memoria Democrática. Bienvenido Juan Manuel!!!», recogió en las redes la cuenta oficial de los socialistas argentinos.

Junto a esta felicitación aparece una imagen de De Hoz con una hoja de afiliación, rodeado de otros integrantes del partido en la sede del PSOE en Buenos Aires. Hasta la fecha de esta publicación en redes sociales, el 1 de diciembre de 2022, solo habrían transcurrido 40 días.

En su caso, según publicó El País en 2022, el portavoz del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU) sólo tardó «tres semanas» en tener la nacionalidad española gracias a la Ley de Nietos, siendo «uno de los primeros argentinos en conseguirlo con la nueva normativa».

Cabe reseñar también que el expediente de nacionalizado no es el de un nieto del exilio propiamente dicho, sino el de un descendiente de emigrantes españoles que salieron definitivamente de España en 1923, durante la dictadura de Primo de Rivera, para instalarse en Argentina. Es decir, 13 años antes de que estallara la Guerra Civil.

Sus abuelos paternos «embarcaron en 1921 hacia Argentina», publicó eldiario.es en un reportaje sobre De Hoz en agosto de 2023. «La situación de pobreza en la que vivían en Castro Urdiales les llevó a abandonar España. Volvieron dos años después (1923), pero no pudieron quedarse porque la situación política, con el golpe de Estado de Primo de Rivera, se agravó. Así que volvieron a cruzar el Atlántico y se instalaron definitivamente en Buenos Aires, donde formaron su familia dedicándose a la agricultura y el comercio», recogió el reportaje.

Descendientes del siglo XIX

OKDIARIO reveló en exclusiva el pasado marzo que el Gobierno de Pedro Sánchez está nacionalizando, a través de la controvertida Ley de Nietos a familiares de emigrantes españoles que salieron de España con anterioridad a la Guerra Civil, es decir, sin ser exiliados políticos. Este periódico reveló el caso de los descendientes de una familia que dejó Asturias para instalarse en Chile «el 1 de enero de 1936», seis meses antes de la Guerra Civil.

Sin embargo, la ley de Memoria Democrática de 2022 permite obtener la nacionalidad española a descendientes de exiliados que abandonaron España entre el 18 de julio de 1936, fecha de la sublevación militar contra la Segunda República, y el 28 de diciembre de 1978, víspera de la entrada en vigor de la Constitución española.

Este periódico tuvo acceso a diversa documentación personal de esos falsos exiliados que ha servido a sus nietos y bisnietos en Chile para solicitar la nacionalidad española conforme a dicha ley de 2022. Algunos de estos nietos nacidos en el país andino ya poseen el pasaporte español y han volado con él a Asturias, revelaron fuentes de la familia.

De igual modo, OKDIARIO también ha publicado que se están tramitando y efectuando nacionalizaciones de descendientes de españoles que emigraron en el siglo XIX. Por ejemplo, hay quienes han aportado escritos sobre la llegada a Venezuela «de 305 inmigrados por el bergantín goleta español Juanito, procedente de las Islas Canarias, el 11 de marzo de 1882».

Recientemente, el Gobierno editó también un libro de testimonios sobre la Ley de Nietos, donde figuran hasta «tataranietos» que se han beneficiado de la medida pese a que sus antepasados salieron de España en 1905. También figuran descendientes que aspiran a conseguir dicha nacionalización con documentos que se remontan a 1898.