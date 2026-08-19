Los españoles ya trabajan 231 días al año para pagar impuestos, dos más que en 2025

Los españoles necesitan trabajar ya 231 días al año para cubrir el pago de impuestos y cotizaciones, dos jornadas más que en 2025, antes de empezar a generar ingresos para sí mismos. Así lo calcula la Fundación Civismo, que sitúa este año el Día de la Liberación Fiscal en el 20 de agosto, reflejando el aumento de la presión fiscal sobre los hogares durante el Gobierno de Pedro Sánchez.

El estudio revela además que, por cada 100 euros que cuesta un trabajador a su empresa, solo 58,3 euros terminan llegando a su bolsillo en forma de salario neto, mientras que los 41,7 restantes se destinan a IRPF y cotizaciones sociales.

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