15 nuevos deportistas se unen a la familia COE-UCAM

El Comité Olímpico Español y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) han presentado este miércoles a los 15 nuevos deportistas que se incorporan a esta alianza única que, desde 2012, trabaja para hacer compatible el deporte de alto rendimiento con la formación universitaria.

El modelo UCAM-COE permite a los deportistas españoles desarrollar su carrera académica mientras afrontan entrenamientos y competiciones al más alto nivel, gracias a un sistema basado en la flexibilidad, la adaptación y el acompañamiento personalizado por parte de la entidad educativa.

El acto ha contado con la presencia del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y la presidenta de la UCAM, María Dolores García, además de los 15 deportistas que pasan a formar parte de la familia UCAM-COE y cuentan con la beca de la universidad.

Durante su intervención, Alejandro Blanco ha puesto en valor la dimensión y la singularidad de una colaboración que ha permitido a numerosos deportistas continuar con su formación académica sin renunciar a la máxima exigencia deportiva, destacando también la puesta en marcha del nuevo Campus UCAM-COE en Madrid.

«Llevamos muchos años trabajando para que nuestros deportistas puedan estudiar y competir al máximo nivel, y este curso hemos dado un paso adelante muy importante acercando la universidad a aquellos que entrenan y viven en Madrid. La creación del Campus UCAM-COE nos permite alcanzar límites internacionales y abre un mundo de posibilidades para construir una universidad en la que los deportistas sean protagonistas», dijo.

La presidenta de la UCAM, María Dolores García, ha recordado que la colaboración entre ambas instituciones nació con el propósito de evitar que los deportistas tuvieran que elegir entre su carrera deportiva y su preparación académica.

«Nuestro compromiso es que ningún deportista tenga que renunciar a su formación por alcanzar sus objetivos deportivos. Detrás de cada medalla hay muchas horas de esfuerzo y sacrificio, pero también queremos que detrás de cada deportista haya un futuro profesional. La creación del Campus UCAM-COE en Madrid supone acercarnos todavía más a nuestros deportistas. Queremos que puedan estudiar allí donde entrenan y competir, con una universidad que entiende sus circunstancias y adapta sus recursos a sus necesidades. Creo que esto es una realidad que se va a hacer cada vez más grande y ojalá sirva de ejemplo para otros países», aseveró.

15 nuevas incorporaciones

La presentación ha servido para anunciar los quince nuevos integrantes del proyecto UCAM-COE entre los que se encuentran los nadadores Hugo González, Emma Carrasco, César Castro, Alba Herrero, Ainhoa Campabadal y Arbidel González, la esquiadora de montaña Ana Alonso, la piragüista María Corbera, la gimnasta Alba Petisco, la esgrimista Araceli Navarro, el taekwondista Jesús Fraile, la remera María Ángeles Macián, los atletas David García Zurita y Blanca Hervás y la atleta paralímpica Fiona Pinar.

«Formar parte de esta alianza es un orgullo y una fuente de apoyo increíble. Esto viene de mucho tiempo atrás y el camino de este modelo es mucho más largo del que podemos imaginarnos», comentado Hugo González.

Y en ese sentido han ido las declaraciones de Ana Alonso: «Es super importante la flexibilidad que nos ofrece este programa porque, por ejemplo, en mi deporte pasamos muy poco tiempo en casa y tener la oportunidad de formarte académicamente sin tener que estar presencialmente en clase y con todo tipo de facilidades es de agradecer».

«Compaginar todo es algo complicado. Y el momento de comenzar la universidad es decisivo porque mucha gente deja el deporte por los estudios y la UCAM te da la oportunidad de no tener que elegir y compaginar ambas cosas. Yo me fui a estudiar a Estados Unidos, pero ver cómo ha evolucionado todo y que se tienen estas oportunidades es un orgullo», ha concluido Blanca Hervás.

Campus UCAM-COE en Madrid

Desde el presente curso, los deportistas cuentan además con nuevas posibilidades gracias a la puesta en funcionamiento del Centro de Educación Superior Alma Mater de la Universidad UCAM-COE, en Madrid, concretamente en Torrejón de Ardoz.

El nuevo campus amplía las facilidades para aquellos deportistas que desarrollan buena parte de su preparación en la capital y supone un nuevo paso en la consolidación de la alianza entre ambas instituciones.

El campus nace de la colaboración entre la UCAM y el COE para crear un espacio en el que conviven educación, investigación y deporte de alto rendimiento. Los estudiantes pueden así acceder a una formación universitaria adaptada a sus necesidades y desarrollar, al mismo tiempo, valores vinculados al movimiento olímpico como la disciplina, la superación, el esfuerzo y la dedicación.

Más de una década después de su puesta en marcha, el Comité Olímpico Español y la Universidad Católica San Antonio de Murcia mantienen su compromiso de seguir acompañando a los deportistas españoles en una etapa decisiva de sus vidas: aquella en la que buscan alcanzar la excelencia deportiva sin dejar de construir su futuro académico y profesional.