La Federación portuguesa se pronuncia tras el abandono de Cristiano: «La preparación continuará según lo previsto»

El incendio producido en la tarde de este miércoles entre la selección portuguesa de fútbol y Cristiano Ronaldo es histórico. Y no cesa. Tras el abandono del delantero luso de la concentración de Portugal, la Federación portuguesa ha emitido un breve comunicado donde no aclara nada y deja en el aire todas las respuestas. Desde Portugal ya apuntan incluso a que este es el final definitivo de Cristiano con su selección.

«La Federación Portuguesa de Fútbol informa que el internacional portugués Cristiano Ronaldo ha abandonado la concentración de la selección nacional en Copenhague. La preparación para los partidos contra Dinamarca y Noruega, este último a disputarse en el Estádio do Dragão, continuará según lo previsto, con los 24 jugadores restantes convocados. Toda la delegación permanece totalmente centrada en los próximos compromisos de la Selección Nacional y en la consecución de los objetivos definidos», ha señalado la Federación lusa en un breve comunicado.

Un comunicado donde la Federación portuguesa no aclara los motivos del abandono de Cristiano Ronaldo. Se remite a centrarse en los dos partidos que le restan por disputar durante este parón en la Liga de Naciones, uno de ellos mañana ante Dinamarca. En la prensa lusa ya afirman que el partido ante Gales ha sido el último que ha disputado Cristiano con la camiseta de Portugal. Un abandono histórico que puede suponer la retirada definitiva del luso de su selección nacional.

Un Cristiano Ronaldo que también se pronunció a través de sus redes sociales confirmando su marcha de la concentración: «Después de la rueda de prensa del seleccionador nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, he tomado la decisión de abandonar la concentración de la Selección Nacional. A su debido tiempo, contaré a todos los portugueses la verdad sobre las razones que han motivado mi salida del equipo nacional, al que siempre me he entregado».