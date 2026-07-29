Las mentiras de Sánchez en su triunfal balance económico: de las pensiones al empleo y a la renta real

«Los datos son impresionantes». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha escatimado elogios hacia su política económica en el balance de ejercicio que ha realizado este martes en Moncloa tras el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones. «Estamos haciendo algo extraordinario», ha dicho, en referencia a las cifras del paro en particular y a la gestión económica del Gobierno en general. Pero su balance ha estado repleto de mentiras y medias verdades en temas tan importantes como las pensiones, el empleo, los impuestos y la renta real de los hogares.

Sánchez ha presumido de que España tiene la confianza de los inversores extranjeros y que es el principal destino de las inversiones, y ha citado el alza del Ibex y la creación de empresas como dato para sustentar esa afirmación. La realidad es que la inversión directa extranjera en España cayó en 2025 un 22%, hasta algo más de 30.700 millones de euros, según los datos de Comercio. Es el peor año desde 2021.

Empleo

«Y esa confianza se nota en el empleo», ha dicho, presumiendo de la cifra de afiliados a la Seguridad Social -que está en récord- y la tasa de paro -por debajo del 10%-. Esos datos son correctos, pero Sánchez ha añadido que «gracias a la reforma laboral la temporalidad ha caído en 11 puntos».

Esto es una media verdad, ya que la temporalidad ha caído en la empresa privada al 12% porque la reforma laboral ha prohibido los contratos temporales -son excepcionales-. Y esa tasa de temporalidad es sólo en la empresa privada, no en el sector público, donde continúa por encima del 27%.

Otra media verdad sobre el empleo utilizada por Sánchez en su balance de año ha sido destacar que «se perdieron 1,4 millones de empleos entre 2011 y 2014», etapa de Gobierno del PP. Esos empleos perdidos se produjeron por la crisis económica que heredó el PP de José Luis Rodríguez Zapatero, que gastó sin descanso y elevó el déficit al 9,7% en 2011. El punto más alto del paro se alcanzó en 2013, momento en el que la economía empezó a subir y el paro a moderarse.

Pensiones

Otra mentira de Sánchez sobre esa época se refiere a las pensiones. El presidente ha contrapuesto la subida de las pensiones en su etapa de Gobierno con los «800.000 pensionistas que tuvieron la pensión congelada» con el PP. La realidad es que sólo el PSOE de Zapatero congeló las pensiones, ya que el PP hizo una reforma en 2013 que limitó las subidas de las pensiones al 0,25% si había déficit en la Seguridad Social, reforma que se hizo para hacer frente al agujero que dejó Zapatero en las cuentas.

Ahora, con Sánchez, las pensiones suben con el IPC pero el sistema se sostiene con subidas de las cotizaciones a trabajadores y empresas -que Sánchez no ha citado- y con miles de millones de euros traspasados desde los Presupuestos Generales a la Seguridad Social para que pague pensiones no contributivas y otras prestaciones. Incluso Sánchez ha utilizado dinero de los fondos europeos para pagar pensiones, algo que tampoco ha citado en su balance. La deuda de la Seguridad Social ha aumentado a 126.000 millones de euros.

Autónomos

El presidente del Gobierno ha citado también como un logro de su gestión el «equilibrar» las fuerzas negociadoras entre empresas y sindicatos. La realidad es que se han aprobado muchas leyes en contra de los empresarios y con la firma sólo de los sindicatos.

Además, ha destacado que ha rebajado los impuestos a los autónomos, pero se trata de una rebaja a los autónomos que cotizan por módulos, que son unos 350.000 de un colectivo de más de tres millones. A cambio, ha subido las cotizaciones sociales a todos los autónomos, igual que al resto de trabajadores y empresas, para pagar las pensiones de los baby boomers.

Renta de los hogares

Sánchez ha señalado en su balance que la renta de los hogares ha mejorado sin inflación un 9%. Alberto Nadal, responsable económico del PP, ha contestado con un mensaje en sus redes sociales que «el salario mediano neto real ha bajado un 3,4% entre 2018 y 2024». «La inflación y los impuestos se comen las subidas salariales. Las cifras que presenta Sánchez sobre poder adquisitivo son de renta per cápita, no de salario mediano, pero más importante son cifras de 2022», asegura el dirigente popular.

Además, señala con datos de Eurostat que la renta per cápita en puntos porcentuales sobre Europa era el 93% en 2017 y en 2025 ha sido del 92%. Por lo tanto, la mejora de los hogares sobre el resto de europeos ha retrocedido.

Sánchez también ha destacado la mejora de la deuda en 11 puntos. Es cierto que la deuda pública se ha reducido en porcentaje sobre PIB, pero sólo por el incremento del PIB. La deuda ha aumentado durante el mandato de Sánchez en más de medio billón de euros y actualmente se sitúa en 1,7 billones.