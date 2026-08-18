El Gobierno dispara la deuda pública a un récord de 1,76 billones: sube un 4,2% en junio

La deuda de las administraciones públicas (AAPP) se situó en el mes de junio en 1,76 billones de euros, un 4,2% más que en igual mes de 2025. De acuerdo con los datos publicados este martes por el Banco de España, en términos absolutos, la deuda ascendió a 1,76 billones de euros en junio de 2026, con una tasa de crecimiento anual del 4,2% y un avance mensual del 1,9%. Además, aumentó un 1,3% respecto al que hasta ahora era el máximo histórico, registrado en marzo de este año -1,739 billones-.

Asimismo, en junio, la deuda del Estado se situó en 1,60 billones de euros, con un incremento interanual del 4,4%, lo que supone el 92,2% del PIB.

Para las Otras Unidades de la Administración Central, el saldo fue de 33.000 millones (1,9% del PIB), que representa una disminución del 6% respecto al mismo dato del año anterior. Por su parte, el saldo de deuda de las administraciones de Seguridad Social se situó en 136.000 millones, un 7,9% más que un año antes y el equivalente al 7,8% del PIB.

La deuda de las comunidades autónomas

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas fue de 355.000 millones de euros en junio de 2026, equivalente a un 20,4% del PIB, con un incremento interanual del 3,6%, mientras que la deuda de las corporaciones locales se situó en 21.000 millones de euros en este mes (1,2% del PIB), un 8,1% inferior al importe registrado un año antes.

Por otro lado, la consolidación en el conjunto de las administraciones públicas -es decir, la deuda en poder de los diferentes subsectores que componen dicho sector- fue de 385.000 millones de euros, con un aumento del 3,7% respecto al año anterior y el equivalente al 22,1% del PIB.

El saldo de la deuda del conjunto de las AAPP aumentó en 64.400 millones de euros respecto a diciembre del año anterior. En particular, la deuda del Estado se incrementó en 52.600 millones, la de las comunidades autónomas lo hizo en 13.400 millones, y la de las corporaciones locales en 700 millones.

Por su parte, la deuda de otras unidades de la Administración Central se redujo en 1.200 millones de euros respecto a diciembre del año anterior. Por último, por el efecto de la consolidación, la deuda disminuyó en 1.100 millones.

En lo que respecta a la evolución de la deuda según instrumentos y plazos, todos los instrumentos han mostrado tasas de variación interanual positivas. Así, los valores a largo plazo y los préstamos con vencimiento superior a un año registraron tasas de crecimiento interanuales del 3,6% y el 6,1%, respectivamente, y los instrumentos a corto plazo mostraron una tasa de variación interanual también del 10,9%.