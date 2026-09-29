La ministra no sabe explicar qué es un fondo buitre: «Urbagestión quizá no lo era, pero era una pyme muy carroñera»

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros dos reales decretos de vivienda que blindan los desahucios hasta 2030; sube el IVA a pisos turísticos; prorroga dos años de los contratos en vigor que finalicen antes de 2029 y prohibe la compra de vivienda por «fondos buitre» hasta 2028. Sin embargo, a preguntas de los periodistas, los de Sánchez todavía no saben detallar qué consideran desde el Ejecutivo una compañía «buitre».

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el decreto contempla una serie de medidas para «paralizar compras especulativas» de vivienda y ha señalado que se prohibirá que determinadas empresas identificadas como especuladores continúen «mercadeando» con este bien, pero no ha enumerado las características que deberá tener una entidad para ser «fondo buitre».

De hecho, tras quedarse sin palabras al respecto, Rodríguez ha aprovechado para volver a la carga contra Urbagestión, la empresa propietaria del ya conocido piso de Maricarmen, desdiciéndose y asegurando que «tal vez no fuera un fondo, pero es una pyme buitre, muy carroñera». Esas son las declaraciones con las que la ministra ha desviado la atención sobre la pregunta inicial: «¿Qué es un fondo buitre?»

Por último, ha rematado que en el Gobierno «celebraron el final de este desenlace, innecesario, porque nunca tendría que haber pasado por allí».

Otra de las medidas que el Ejecutivo ha querido incluir en su decretazo es una modificación de la fiscalidad de las Socimi «para orientar su inversión hacia la vivienda asequible», según ha explicado la ministra, que ha defendido que la inversión se dirija a este ámbito y no a la especulación.

Las fuentes del sector consultadas han asegurado que es una «puro marketing» al igual que tildan de «aberración» la paralización judicial de los desahucios. Aseguran, en este sentido, que paralizará el mercado de alquiler.

Además de las medidas anteriormente mencionadas, los de Sánchez siguen blindando el alquiler y perpetuando su uso por parte de la juventud. Este martes han anunciado la renovación automática de los alquileres y bonificaciones fiscales para inquilinos con ingresos de hasta 30.000 o 33.000 euros.

Asimismo, el Gobierno activará un nuevo mecanismo de financiación denominado Tu Casa para la primera vivienda, mediante el que promete adelantar el préstamo a las familias a través de un crédito hipotecario con un tipo de interés del 0%.

La ministra ha explicado que la medida pretende dar mayor estabilidad a las personas que viven de alquiler y evitar que el alquiler suponga vivir «en vilo», tomando como referencia modelos existentes en otros países europeos. Sin embargo, entre todas las medidas anunciadas no hay ni una sola acción de respaldo a la compra. Algo que realmente ayudaría a miles de los actuales inquilinos a «no vivir en vilo».