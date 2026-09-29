Parcelas en Florida desde 35.000 dólares: una inmobiliaria de Miami busca inversores españoles

La inmobiliaria estadounidense American Prime ha empezado a comercializar en España parcelas en el estado de Florida. Las estándar cuestan entre 35.000 y 70.000 dólares, y hay otras de gama alta desde 900.000 dólares. La empresa, con oficinas centrales en Miami, se presenta como un intermediario entre los inversores internacionales y el suelo estadounidense y con cerca de 50 años de trayectoria cuenta con más de 100.000 clientes en todo el mundo.

La compañía ofrece terrenos en varias zonas de Florida. En el condado de Charlotte, junto a la isla de Gasparilla, en la costa del golfo de México, comercializa parcelas residenciales próximas a playas, campos de golf y puertos deportivos. En el condado de Sarasota destaca la actividad cultural y comercial y la cercanía de dos aeropuertos internacionales. Las parcelas de gama alta se encuentran, según la empresa, a pocos minutos del centro ecuestre más grande del mundo. La compañía gestiona esta cartera de forma privada.

Suelo urbanizado y sin plazos para construir

La empresa asegura que todos los lotes pasan por un proceso previo de auditoría y calificación. «No vendemos promesas sobre planos desérticos ni terrenos remotos, sino parcelas totalmente urbanizadas, con calles pavimentadas y acceso a servicios de electricidad y telecomunicaciones», sostienen desde American Prime.

La precisión tiene sentido en un estado donde abunda el terreno vacío, pero no todo es urbanizable. Según la compañía, el comprador adquiere la parcela en plena propiedad, con el título registrado a su nombre, y puede construir cuando quiera, sin plazos obligatorios ni penalizaciones.

Una compra a distancia

Uno de los principales argumentos de la oferta es que la operación puede hacerse desde España. American Prime se ocupa de todo el proceso: la selección del terreno, la gestión de la documentación y el cierre legal del título en Estados Unidos, con atención en castellano. Según la empresa, el comprador no necesita viajar para convertirse en propietario.

La compañía defiende el atractivo de Florida por su crecimiento demográfico, su capacidad para atraer capital y sus infraestructuras. También tiene ventajas fiscales específicas para inversores en Estados Unidos.