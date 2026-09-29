Renfe suspende durante dos horas los trenes de alta velocidad y regionales en Cataluña por el temporal

El temporal que ha caído sobre Cataluña este martes ha obligado a Renfe a suspender todos los servicios de Media Distancia, Alta Velocidad y regionales previstos en esa comunidad autónoma entre las nueve y las once de esta mañana. Concretamente, se han quedado en el andén todos los AVE del corredor nordeste, los Avant, Euromed, Media distancia y dos regionales, aunque también ha habido numerosos retrasos y afectación en Rodalies.

Además, desde la compañía han advertido de que la circulación del resto de servicios queda supeditada a «las condiciones meteorológicas». Lo cierto es que la situación en el Este de la Península esta mañana se prometía difícil desde que a última hora del lunes la Generalitat enviara un ES-Alert a los ciudadanos que residen en el litoral de Barcelona y parte de Tarragona y Gerona, una alerta a la que esta mañana se ha sumado otra que ha llegado a los teléfonos móviles de más de un millón de residentes en las comarcas de Anoia, Baix Llobregat y Alt Penedés.

Como ya se ha avanzado, la decisión tomada por Renfe ha dejado en el andén a todos aquellos que iban a viajar entre las nueve y las once, aunque el perjuicio se extenderá a un buen número de servicios. Según la empresa pública, han salido con retraso cinco trenes AVE, dos Alvia, un Avant y un Euromed, todos ellos con salida prevista antes de las once horas, momento a partir del cual los trenes deberían funcionar con normalidad.

A esto se suman los trenes de Rodalies, que esta mañana han circulado con limitaciones temporales de velocidad en las líneas R2 Sud, R2 Nord, R3, R4 y R8. Como siempre ocurre en estos casos, la empresa ha recomendado consultar el estado del servicio antes de iniciar cualquier desplazamiento.