Victoria Luengo odia que la llamen Vicky: las razones

Victoria Luengo, conocida artísticamente durante años como Vicky Luengo, vuelve este martes 29 de septiembre a El Hormiguero junto a Hovik Keuchkerian para presentar la segunda temporada de Reina Roja. La actriz es la protagonista de esta adaptación en forma de serie de la novela de Juan Gómez Jurado, que es un éxito en ventas y que también ha triunfado en Prime Video. Fue en ese mismo plató, en febrero de 2024, donde explicó por qué prefería que dejaran de llamarla Vicky, como todos la hemos conocido desde que comenzó su carrera como actriz.

Un nombre artístico elegido a los 14 años

María Victoria Luengo Sáez nació en Palma de Mallorca el 7 de abril de 1990 y se subió por primera vez a un escenario de forma profesional a los 14 años. A esa edad eligió también su nombre artístico, Vicky. Ella misma lo contó en Cadena SER el día antes de su visita a El Hormiguero: «Victoria me parecía que era de señora». En casa, sin embargo, nunca dejó de ser Victoria, tal y como la llamaban su madre, su hermano y sus amigos de la infancia.

El diminutivo la acompañó durante más de quince años y fue el que aparecía en los créditos de sus trabajos más conocidos, como Antidisturbios, que le valió el Premio Ondas en 2021, o Madres. Amor y vida.

El 22 de febrero de 2024, mientras promocionaba la primera temporada de Reina Roja, Pablo Motos le preguntó cómo prefería que la llamaran. Luengo respondió: «Quiero firmar mis trabajos con mi nombre, que es Victoria». Añadió un dato sobre su apellido: viene del latín y significa «largo», así que su nombre completo se traduce como «victoria larga o victoria eterna». La actriz era consciente de que el cambio no sería inmediato. Después de tantos años con el diminutivo, dijo que se iría notando «poco a poco».

¿Qué ha cambiado desde entonces?

Dos días antes de aquella entrevista había recogido en Salamanca el Premio Princesa de Girona de las Artes 2024, en una gala presidida por la reina Letizia. El jurado destacó su «naturalidad» y allí ya se dirigieron a ella como Victoria. Desde entonces, la actriz ya ha podido ir cambiando su nombre artístico y conseguir que Victoria sea el que aparece en carteles y promociones.

Un ejemplo claro ha sido su participación en Amarga Navidad, la última película de Pedro Almodóvar, donde ya aparece de forma oficial con el nombre de Victoria Luego. Su último trabajo, estrenado el pasado mes de agosto, ha sido El ser querido, donde aparece con su nombre completo junto al de Javier Bardem, que interpreta a su padre en la película.

Dos años después de comenzar con este cambio, la actriz regresa este martes al programa de Pablo Motos con Reina Roja 2: Loba Negra, que Prime Video estrena el 2 de octubre y en la que Antonia Scott y Jon Gutiérrez investigan un crimen ligado a la mafia rusa en la Costa del Sol.